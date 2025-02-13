Мареска считает, что этот сезон все еще может стать успешным для "Челси"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его клуб все еще может сделать этот сезон успешным.
"Челси" выиграл лишь три из 10 последних матчей во всех соревнованиях, в прошлый уикенд вылетев из Кубка Англии.
Однако Мареска призывает смотреть шире, чем этот спад последних недель. Энцо напоминает, что "Челси" продолжает борьбу в Премьер-Лиге и Лиге Конференций.
"Я не думаю, что можно отменить то хорошее, что мы уже сделали. Мы уже добились кое-чего".
"К сожалению, мы вылетели из внутренних кубковых соревнований. Но в Премьер-Лиге и Лиге Конференций мы выступаем великолепным образом".
"Мы постараемся финишировать как можно лучше. Не забывайте, что в предыдущие два года "Челси" никогда не было в топ-4".
"В этом году мы почти весь сезон находимся в топ-4. Это показывает каждому, что мы движемся в правильном направлении".
"Мы постараемся изо всех сил, чтобы вернуть этот клуб в Лигу Чемпионов, где он и заслуживает быть", — цитирует Мареску talkSPORT.
13.02.2025 23:00
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Посмотрим как он запоёт когда Касл или Сити вышвырнут позорников из четверки вк концу сезона,а условный Копенгаген отправит но помойку Челси из лиги конференций..
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