Лисандро Мартинес может пропустит до года

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес перенес операцию на крестообразных связках колена и может не сыграть в футбол до 2026 года.

Мартинес порвал крестообразные связки колена в проигранном "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 2 февраля (0:2).



Как стало известно Daily Mail, в четверг Лисандро был прооперирован в одной из клиник Лондона. Первичные признаки говорят о том, что процедура прошла успешно.



В данный момент невозможно назвать точные сроки восстановления 27-летнего аргентинца. Это займет от шести месяцев до одного года.



Таким образом, Мартинес может вернуться как к началу следующего сезона, так и уже в следующем календарном году.



Добавим, с момента своего перехода из "Аякса" за 57 миллионов фунтов в 2022 году Мартинес перенес две операции на стопе и принял участие в 58 из 100 матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.