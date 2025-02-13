Фергюсон вернется на бровку в марте

Сэр Алекс Фергюсон Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон вернется на бровку в следующем месяце.

Выиграв 13 титулов Премьер-Лиги, две Лиги Чемпионов и ряд других трофеев в течение 26 лет в "Юнайтед", в 2013 году Фергюсон ушел на пенсию.

С тех пор Фергюсон уже возвращался на бровку — например, во время матча в память о требле в 2019 году или во время благодарственного матча Майкла Кэррика в 2017. Также 83-й шотландец решил оказать честь бывшему игроку "Юнайтед" Джузеппе Росси, который прощается с футболом во Флоренции в следующем месяце.

"Он (Фергюсон) тоже там будет, в качестве тренера. Он был моим первым тренером, когда я перешел в "Юнайтед" 17-летним парнем. Я провел только три года с ним и мало играл, но он немедленно согласился, и это говорит о том, какой личностью он является".

"Я мало чего добился в "Юнайтед", но он относится ко мне, как к Роналду, который забил 1,000 голов", — цитирует Росси Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 13.02.2025 21:15 # kojan
    Долгие лета Сэр Алекс!

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  2. lebedev-rma 13.02.2025 21:11 # lebedev-rma
    Этот петух еще не крякнулся что-ли?

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  3. insomniac 13.02.2025 21:10 # insomniac
    здоровья тебе, дедушка!

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