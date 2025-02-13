Правила ФФП Премьер-Лиги останутся в силе на сезон 2025/26
Премьер-Лига оставила в силе правила финансового фейр-плей на следующий сезон.
Как известно, в своем нынешнем виде правила ФФП устанавливают лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период.
Во время своей встречи, состоявшейся в четверг, боссы клубов Премьер-Лиги решили сохранить правила ФФП еще на один сезон, чтобы затем перейти на модель Squad Cost Ratio (Коэффициент стоимости состава).
SCR будет приближена к правилам ФФП УЕФА, который ограничивает траты клуба 85 процентами от заработанного, сообщает Sky Sports.
SCR будет позволять клубу Премьер-Лиги тратить на зарплаты и трансферы в пять раз больше, чем призовые последней команды дивизиона.
Например, по итогам прошлого сезона "Шеффилд Юнайтед" получил призовые в 110 млн. фунтов. Значит лимит по тратам на зарплаты и трансферы составил бы 550 млн. фунтов.
13.02.2025 20:00
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