Правила ФФП Премьер-Лиги останутся в силе на сезон 2025/26

Премьер-Лига оставила в силе правила финансового фейр-плей на следующий сезон.

Как известно, в своем нынешнем виде правила ФФП устанавливают лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период.



Во время своей встречи, состоявшейся в четверг, боссы клубов Премьер-Лиги решили сохранить правила ФФП еще на один сезон, чтобы затем перейти на модель Squad Cost Ratio (Коэффициент стоимости состава).



SCR будет приближена к правилам ФФП УЕФА, который ограничивает траты клуба 85 процентами от заработанного, сообщает Sky Sports.



SCR будет позволять клубу Премьер-Лиги тратить на зарплаты и трансферы в пять раз больше, чем призовые последней команды дивизиона.



Например, по итогам прошлого сезона "Шеффилд Юнайтед" получил призовые в 110 млн. фунтов. Значит лимит по тратам на зарплаты и трансферы составил бы 550 млн. фунтов.