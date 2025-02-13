"Арсенал" подтвердил потерю Хаверца на остаток сезона
"Арсенал" официально подтвердил, что нападающий Кай Хаверц ложится на операцию и в этом сезоне уже не сыграет.
Напомним, Хаверц получил надрыв задней поверхности бедра во время тренировочного сбора в Дубае на прошлой неделе.
После дополнительных обследований и консультаций с профильными специалистами "Арсенал" принял решение отправить 25-летнего игрока сборной Германии под нож хирурга.
После операции Хаверц приступит к программе реабилитации, которая, как следует из заявления лондонского клуба, растянется аж до предсезонного периода грядущим летом, включительно.
В данный момент из числа атакующих игроков у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты остались только Леандро Троссард, Рахим Стерлинг и Итан Нванери, потому что Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус, как и Хаверц, травмированы.
Добавим, Хаверц является лучшим бомбардиром "Арсенала" в этом сезоне, забив 15 мячей во всех соревнованиях. Кай едва вышел на пик формы, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами в восьми последних матчах Премьер-Лиги.
13.02.2025 19:00
Просмотров: 141
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Минобороны 404 опубликовало условия годового контракта для 18–24-летних:
Выплата 1 млн грн (200 тыс. сразу, 800 тыс. в течение года).
Выбор части, специальности и места медкомиссии.
Компенсация аренды жилья.
Медобеспечение, стоматология, зубопротезирование.
Ипотека под 0% после службы.
Бесплатное обучение после заключения договора.
3 месяца усиленной подготовки.
18-24-летние мужчины смогут выехать за границу, если отслужат год по контракту.
(ответить)
У каклов факельных пошла стадия принятия, 3 года защищали лохлов на фапле, в итоге ни наты ни ес ни Америки)) ору ебаные долбаебы ахахаххахахахахахахах
(ответить)
Самое страшное в Артёмовске (Бахмуте) началось, когда туда зашли спецподразделения украинской полиции «Белые ангелы». Они охотились за детьми…
RT поговорил с местными жителями о периоде, когда город контролировали ВСУ.
Вероника, бежавшая от обстрелов со стороны Украины, вспоминает:
«Соседка-пенсионерка жила с внуком и дочкой. Когда ВСУ с этими «Белыми» пришли за ребёнком, бабушка стала его защищать. За это ей сломали грудную клетку, а матери мальчика вэсэушник прикладом сломал челюсть и выбил зубы».
По словам Вероники, ребёнка отбить смогли, но вэсэушники заминировали дом. Спасли их позже российские бойцы — выбили проход в единственной незаминированной стене.
Женщина добавила, что «Белые ангелы» подсылали к напуганным жителям «чиновников» — те составляли списки школьников якобы для обучения на дистанте. Потом отбирали детей и увозили вглубь Украины.
Другая жительница, Надежда, рассказывает: первые отряды ВСУ в городе заметили в конце февраля — начале марта 2022-го. Говорит, что вэсэушники называли местных «предателями, которые ждут русню», грабили квартиры (видео 1) и лишали воды:
«Волонтёров запугали, запретили им привозить нам воду, а у владельцев скважин в частных домах засыпали колодцы. Они даже родники наши разбомбили: переехали танками, чтобы людям негде было набрать попить. Мы радовались любым осадкам, пили дождь и снег».
Бомбить город ВСУ начали, когда там не было ещё ни одного русского солдата. Люди прятались в подвалах (видео 2). Одна из беженок подчёркивает, что при отступлении в мае 2023-го ВСУ сжигали квартиры, минировали город и расстреливали местных:
«Сосед отошёл буквально на пять метров от дома, и его с винтовки сняли. В Виноградном переулке мужчину тоже на глазах у людей снайпер снял».
На видео 4 местный житель рассказывает о гибели мужчины (на фото) при обстреле.
Через неделю он тоже погиб.
(ответить)
Не нужен был нап (с) кокой-то шкононир
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий