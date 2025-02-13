"Арсенал" подтвердил потерю Хаверца на остаток сезона

"Арсенал" официально подтвердил, что нападающий Кай Хаверц ложится на операцию и в этом сезоне уже не сыграет.

Напомним, Хаверц получил надрыв задней поверхности бедра во время тренировочного сбора в Дубае на прошлой неделе.



После дополнительных обследований и консультаций с профильными специалистами "Арсенал" принял решение отправить 25-летнего игрока сборной Германии под нож хирурга.



После операции Хаверц приступит к программе реабилитации, которая, как следует из заявления лондонского клуба, растянется аж до предсезонного периода грядущим летом, включительно.



В данный момент из числа атакующих игроков у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты остались только Леандро Троссард, Рахим Стерлинг и Итан Нванери, потому что Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус, как и Хаверц, травмированы.



Добавим, Хаверц является лучшим бомбардиром "Арсенала" в этом сезоне, забив 15 мячей во всех соревнованиях. Кай едва вышел на пик формы, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами в восьми последних матчах Премьер-Лиги.