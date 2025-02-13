Йоргенсен продолжит защищать ворота "Челси"

Филип Йоргенсен Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что голкипер Филип Йоргенсен останется на воротах на матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в пятницу вечером.

В первой половине этого сезона основным голкипером "Челси" был Роберт Санчес, который после грубых ошибок против "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити" оказался переведен в запас.

И хотя в прошлую субботу против "Брайтона" в Кубке Англии сыграл именно Санчес, в Премьер-Лиге Мареска продолжит доверять Йоргенсену.

"Решение с Филипом также было предусмотрено, чтобы дать Роберту некоторое время восстановиться душевно и физически. Идея не в том, чтобы менять голкипера от матча к матчу".

"В последнем матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма", который мы выиграли, был Филип. В Кубке Англиии был Роберт, но в данный момент нашим голкипером является Филип", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Йоргенсен, Мареска, Санчес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2025 18:00

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