Йоргенсен продолжит защищать ворота "Челси"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что голкипер Филип Йоргенсен останется на воротах на матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в пятницу вечером.

В первой половине этого сезона основным голкипером "Челси" был Роберт Санчес, который после грубых ошибок против "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити" оказался переведен в запас.



И хотя в прошлую субботу против "Брайтона" в Кубке Англии сыграл именно Санчес, в Премьер-Лиге Мареска продолжит доверять Йоргенсену.



"Решение с Филипом также было предусмотрено, чтобы дать Роберту некоторое время восстановиться душевно и физически. Идея не в том, чтобы менять голкипера от матча к матчу".



"В последнем матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма", который мы выиграли, был Филип. В Кубке Англиии был Роберт, но в данный момент нашим голкипером является Филип", — цитирует Мареску Evening Standard.