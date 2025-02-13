Премьер-Лига ошибочно объявила о дисквалификации Слота

Арне Слот У FA есть три рабочих дня, чтобы определиться со сроком дисквалификации главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота.

Напомним, рефери Майкл Оливер показал Слоту красную карточку после окончания матча Премьер-Лиги против "Эвертона" накануне вечером (2:2).

В четверг утром Премьер-Лига опубликовала заявление о том, что Слот был дисквалифицирован на два матча за использование оскорбительной речи.

Однако вскоре это сообщение было удалено. Как уточняет The Athletic, Премьер-Лига опубликовала заявление по ошибке, и решение насчет Слота пока не принято.

Правила предусматривают, что у FA есть три рабочих дня, чтобы изучить отчет Оливера и принять решение о выдвижении обвинений в адрес Слота.

Таким образом, Слот может остаться на матч против "Вулверхэмптона" в ближайшее воскресенье, но будет рисковать наблюдать за выездных поединком против "Манчестер Сити" 23 февраля с трибун.


Метки FA, дисквалификации, Ливерпуль, Премьер-Лига, Слот

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2025 17:00

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  1. vals1702 13.02.2025 17:20 # vals1702
    судья клоун украл победу.

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  2. gunars 13.02.2025 17:15 # gunars
    Оливер, ой как любит быть в центре внимания)

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