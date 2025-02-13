Мареска подтвердил потерю Джексона до апреля

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил потерю нападающего Николаса Джексона до апреля.

Джексон получил травму задней поверхности бедра в дерби против "Вест Хэма" 3 февраля, и изначально медицинский штаб "Челси" думал, что все обойдется.



Однако углубленное обследование выявило серьезное мышечное повреждение, и теперь 23-летний сенегалец вернется только к матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 2 апреля.



"Никто будет отсутствовать до международного перерыва и вернется, наверное, уже после него".



"Мы знали, что это мышечная проблема, но мы не знали, насколько она серьезна. Его организм довольно хорошо отреагировал, и мы не думали, что это такая уж большая травма".



"К сожалению, несколько дней назад он прошел обследование, и травма оказалась серьезной. Это займет около шести-восьми недель", — цитирует Мареску Evening Standard.