Мареска подтвердил потерю Джексона до апреля
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил потерю нападающего Николаса Джексона до апреля.
Джексон получил травму задней поверхности бедра в дерби против "Вест Хэма" 3 февраля, и изначально медицинский штаб "Челси" думал, что все обойдется.
Однако углубленное обследование выявило серьезное мышечное повреждение, и теперь 23-летний сенегалец вернется только к матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 2 апреля.
"Никто будет отсутствовать до международного перерыва и вернется, наверное, уже после него".
"Мы знали, что это мышечная проблема, но мы не знали, насколько она серьезна. Его организм довольно хорошо отреагировал, и мы не думали, что это такая уж большая травма".
"К сожалению, несколько дней назад он прошел обследование, и травма оказалась серьезной. Это займет около шести-восьми недель", — цитирует Мареску Evening Standard.
13.02.2025 16:00
Просмотров: 247
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: