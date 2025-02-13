Шерингем считает, что "Арсенал" ошибся, продав Нкетиа

Бывший нападающий "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что "Арсенал" совершил ошибку, продав Эдди Нкетиа в "Кристал Пэлас" прошлым летом.

Накануне стало известно, что "Арсенал" потерял Кая Хаверца с травмой задней поверхности бедра до конца сезона. Также в лазарете "канониров" находится и Габриэль Жезус.



В результате "Арсенал" остался без чистых нападающих, и Шерингем считает, что в этой ситуации "канонирам" очень бы пригодился Нкетиа, который был продан в "Пэлас" за 30 миллионов фунтов прошлым летом.



"Я ошеломлен тем, что они отпустили Нкетиа в "Пэлас", потому что он того рода игрок, который забивает голы. Думаю, он — молодой Ян Райт. Разумеется, он не готов быть ведущей фигурой "Арсенала" впереди на постоянной основе, но время от времени — вполне".



"Когда побеждаете "Эвертон" 2:0, выпустите Эдди и дайте ему забить пару голов, получить пару моментов, укрепить уверенность в себе. Когда играете против "Кристал Пэлас" дома и ведете 3:0, выпустите Эдди, дайте ему забить гол и немного укрепить уверенность в себе".



"Он — бомбардир. Он активен в штрафной площади. Это то, что нужно "Арсеналу". Им нужен бомбардир в эти решающие моменты, чтобы конвертировать все их моменты в голы. У них нет такого игрока, и это шокирует".



"Так нельзя, чтобы вся страна говорила, что вам нужен нападающий. Это не обязательно должен быть игрок топ-уровня. Просто кто-нибудь, кто готов конвертировать моменты в голы возле вратарской площади. Это даже может быть достойный бомбардир из Чемпионшипа. Патрик Бэмфорд или вроде того".



"У них нет никого, кто бы являлся прирожденным бомбардиром. Он не обязательно должен быть лучшим. Просто того рода игрок, которого можно выпустить в эту зону", — цитирует Шерингема Football.London.