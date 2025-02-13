Бакайоко, Хейсен и Матета — цели "Ньюкасла" на лето

"Ньюкасл" составил шорт-лист из трех трансферных целей на грядущее лето.

Из-за правил финансового фейр-плей "Ньюкасл" был ограничен в активности во время двух последних трансферных окон, однако главный тренер "сорок" Эдди Хау рассчитывает получить реальное усиление грядущим летом.



Самой желанной целью для Хау является вингер ПСВ Йохан Бакайоко, который в этом сезоне забил уже 10 голов во всех соревнованиях и привлек внимание ряда больших клубов, включая "Ливерпуль".



С помощью 21-летнего голландца, оцениваемого в 50 миллионов фунтов, Хау надеется восполнить потерю Мигеля Альмирона, который в зимнее окно вернулся в "Атланта Юнайтед".



По информации The Chronicle Live, также "Ньюкасл" заинтересован в 19-летнем защитнике "Борнмута" Дине Хейсене, чей контракт предусматривает отступные в 55 млн. фунтов.



В конце сезона истекают контракты Фабиана Шера и Джамаала Ласселлса, поэтому "Ньюкасл" и задумывается о приглашении центрального защитника.



Третьей целью "Ньюкасла" является нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета. 27-летний француз, забивший 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, может обойтись "сорокам" в 20 млн. фунтов.