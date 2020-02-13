"Реал" по-прежнему уверен в переходе Трента
Испанский "Реал" по-прежнему уверен в подписании правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.
Еще в декабре издание The Telegraph сообщило, что "Реал" рассматривает приглашение Александер-Арнольда свободным агентом по окончании сезона в качестве своей приоритетной задачи.
"Реал" пытался ускорить этот трансфер, предложив 20 миллионов фунтов за Трента в январе, однако "Ливерпуль" исключил расставание с 26-летним защитником посреди сезона.
Также "Реал" пытался склонить Александер-Арнольда к предварительному контракту, но Трент пока не готов брать на себя какие-либо обязательства и сосредоточен на успешном завершении сезона с командой Арне Слота.
Тем не менее, как утверждает The Telegraph, "Реал" по-прежнему уверен, что Александер-Арнольд переедет в Мадрид грядущим летом.
"Реал" готов предложить Александер-Арнольду контракт с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю, а также возможность играть бок о бок со своим другом и партнером по сборной Англии Джудом Беллингемом и регулярно выигрывать трофеи.
13.02.2025 13:00
Просмотров: 301
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
этим летом ТАА, через пару лет Салиба
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий