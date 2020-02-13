"Реал" по-прежнему уверен в переходе Трента

Испанский "Реал" по-прежнему уверен в подписании правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

Еще в декабре издание The Telegraph сообщило, что "Реал" рассматривает приглашение Александер-Арнольда свободным агентом по окончании сезона в качестве своей приоритетной задачи.



"Реал" пытался ускорить этот трансфер, предложив 20 миллионов фунтов за Трента в январе, однако "Ливерпуль" исключил расставание с 26-летним защитником посреди сезона.



Также "Реал" пытался склонить Александер-Арнольда к предварительному контракту, но Трент пока не готов брать на себя какие-либо обязательства и сосредоточен на успешном завершении сезона с командой Арне Слота.



Тем не менее, как утверждает The Telegraph, "Реал" по-прежнему уверен, что Александер-Арнольд переедет в Мадрид грядущим летом.



"Реал" готов предложить Александер-Арнольду контракт с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю, а также возможность играть бок о бок со своим другом и партнером по сборной Англии Джудом Беллингемом и регулярно выигрывать трофеи.