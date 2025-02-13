Хейтинга будет руководить "Ливерпулем" против "Вулверхэмптона"

В матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в ближайшее воскресенье руководить "Ливерпулем" от бровки, вероятно, будет бывший защитник "Эвертона" Джон Хейтинга.

После окончания мерсисайдского дерби накануне вечером (2:2) главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот получил от рефери Майкла Оливера красную карточку — то ли за агрессивное рукопожатие, то ли за грубые слова.



В результате Слот был отстранен от исполнения своих обязанностей перед медиа. Сипке Хюльсхофф, правая рука Арне, не смог провести послематчевую пресс-конференцию вместо своего босса, потому что тоже был удален.



FA еще предстоит разобраться в поведении Слота и его ассистента, но минимум на один матч пара будет дисквалифицирована.



Поэтому, как сообщает Daily Mail, командовать "Ливерпулем" от бровки в ближайшее воскресенье, когда на "Энфилд" пожалует "Вулверхэмптон", будет Хейтинга, который прошлым летом вошел в штаб Слота.



Примечательно, что только в прошлом сезоне Хейтинга ассистировал в "Вест Хэме" Дэвиду Мойесу, который с недавних пор снова тренирует "Эвертон".



Помимо "Ливерпуля" и "Вест Хэма", Хейтинга в качестве тренера также работал с резервом "Аякса", а в сезоне 2022/23 на временной основе возглавил первую команду амстердамцев.