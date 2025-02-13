Ван Дейк: "Дукуре хотел спровоцировать наших фанатов"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк обвинил полузащитника "Эвертона" Абдулая Дукуре в провокации фанатов "красных".

Накануне вечером "Эвертон" только в самой концовке ушел от поражения в дерби с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" (2:2). Этот успех Дукуре решил отпраздновать перед трибуной с чужими болельщиками, чем вызвал недовольство Кертиса Джонса.



В результате случилась массовая стычка, а Дукуре и Джонс были удалены рефери Майклом Оливером, работой которого Ван Дейк остался недоволен.



"Мы видели, как они праздновали гол, они имели полное право на это. Думаю, Дукуре хотел спровоцировать наших фанатов. Думаю, это то, что я увидел. Думаю, Кертис Джонс подумал, что он поступает неправильно. А затем, как вы знаете, случилась небольшая стычка".



"Я не думаю, что рефери контролировал игру. Обеим командам пришлось почувствовать это. Думаю, рефери сыграл большую роль в матче, некоторые единоборства определяя как как фол, а похожие — нет", — сообщил Ван Дейк TNT Sports.