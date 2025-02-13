SAOT будет испытана в 5-м раунде Кубка Англии

Полуавтоматическая система определения офсайда (semi-automated offside technology, SAOT) будет испытана в матчах 5-го раунда Кубка Англии.

Напомним, Премьер-Лига обещала внедрить SAOT "после одного из осенних международных перерывов", однако этого не произошло до сих пор.



SAOT все еще проходит испытания, и окончательное решение о ее внедрении в Премьер-Лиге будет принято посл тестирования в матчах 5-го раунда Кубка Англии.



FA, под эгидой которой разыгрывается Кубок Англии, согласилась на соответствующий эксперимент, сообщает The Guardian.



При этом SAOT будет работать в связке с системой VAR, которая в Кубке Англии до 5-го раунда задействована не была.



Отметим, что семь из восьми матчей 5-го раунда будут сыграны на стадионах команд Премьер-Лиги, оставшийся — дома у "Престона" из Чемпионшипа.



Также сообщается, что задержка с внедрением SAOT в Премьер-Лиги связана с недостаточной точностью во время тестирования на стадионах. Однако в прошлом месяце в систему были внесены исправления и улучшения, которые порадовали судейский корпус и обспечили зеленый свет для испытаний в боевых условиях.