Ван Дейк: "Это был кубковый финал для "Эвертона"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что матч против его команды был подобен "кубковому финалу" для "Эвертона".

Накануне вечером "Эвертон" только на исходе компенсированного времени вырвал ничью 2:2 в заключительном мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк".



Ван Дейк и партнеры заранее знали, что их соперник будет предельно мотивирован, учитвая характер матча, и Виргилу кажется, что свою роль в этом результате сыграл рефери Майкл Оливер.



"Этому матчу всегда было суждено быть напряженным. Много единоборств. Мы очень расстроены пропустить на последней секунде матча или даже после истечения компенсированного времени, но что поделать".



"Это нелегко принять, особенно с учетом манеры случившегося, но мы принимаем результат и движемся дальше".



"Думаю, рефери сыграл большую роль в сегодняшнем матче, давая фол при определенных единоборствах и не давая при похожих".



"В итоге мы просто расстроены пропустить после очень хорошего, но расстраивающего удара".



"Это был их кубковый финал, и мы знали, что они постараются сделать все возможное, чтобы усложнить нам жизнь. Это большой успех для них и удар по нам", — цитирует Ван Дейка talkSPORT.