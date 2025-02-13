Ковачич — о провале "Сити" против "Реала": "У меня нет ответов"

Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич заявил, что не может объяснить провал, случившийся с его командой в концовке матча против "Реала".

В концовке первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов в минувший вторник "Сити" вел со счетом 2:1, однако затем "Реал" забил два поздних гола и вырвал победу 2:3.



Ковачич затрудняется это объяснить, но признает, что подобное стало происходить с "Сити" регулярно.



"Мы пропустили два гола в течение пяти минут, моя голова еще не остыла, и случившееся сложно объяснить".



"У меня нет ответов, потому что дело не в тактике. Это просто небольшие ошибки, которые случаются и оборачиваются пропущенными голами. Ничего не предвещало, и внезапно мы проигрываем 2:3".



"К сожалению, это случалось много раз в этом сезоне, когда мы пропускали таким образом, но я думаю, каждый должен взглянуть из себя и постараться изо все сил, чтобы прибавить и выиграть следующий матч".



"Матчи следуют один за другим, и вы должны быть готовы", — сообщил Ковачич Sky Sports.