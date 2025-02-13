Слот не смог провести пресс-конференцию после дерби с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был лишен возможности провести пресс-конференцию после упущенной победы против "Эвертона".

Пропустив от Джеймса Тарковски в компенсированное время, "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 в заключительном мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк".



После финального свистка полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре принялся демонстративно праздновать ничью перед фанатами "Ливерпуля". Игрок "красных" Кертис Джонс вступил с ним в конфронтацию, что обернулось массовой стычкой.



Рефери Майкл Оливер показал Дукуре и Джонсу по желтой карточке, которая для обоих игроков стала второй. А Слот и его помощник Сипке Хюльсхофф сразу увидели перед собой по красной карточке.



Будучи наказанным Оливером, Слот не был допущен к общению с медиа и послать вместо себя Хюльсхоффа тоже не смог, поэтому пресс-конференция гостевой команды была отменена, сообщает Evening Standard.



Добавим, теперь Дукуре и Джонс должны схлопотать по одноматчевой дисквалификации. А Слота и Хюльсхоффа ждет отлучение от бровки.



