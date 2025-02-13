Последнее мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк" завершились вничью

Джейми Тарковски "Эвертон" спас ничью 2:2 против "Ливерпуля" в последнем в истории мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк".

Относительно кубкового матча с "Борнмутом" в минувшую субботу в стартовый состав "ирисок" вернулся выздоровевший Виталий Миколенко.

У "красных" лишь Луис Диас уцелел в старте по сравнению с фиаско в гостях у "Плимута".

Хозяева сразу же продемонстрировал заряженность на результат, открыв счет на 11-й минуте. Разыгрывая штрафной почти от центральной линии поля, Джаррад Брантуэйт сделал передачу низом в штрафную, а там Бету опередил зазевавшихся защитников и направил мяч мимо Алиссона — 1:0.

Однако гости тут же ответили своим быстрым голом. Мохамед Салах с левого фланга навесил к воротам, где Алексис Макаллистер выиграл борьбу на втором этаже — 1:1.

После столь бурного начала команды несколько остепенились и в дальнейшем играли без явных моментов. Лишь в самой концовке первого тайма Джордан Пикфорд спас "ирисок" после удара низом Доминика Собослаи, а Джеймс Тарковски бросился под Диаса и не позволил тому сыграть на добивании.

Второй тайм начался с опасного, но неточного удара головой Абдулая Дукуре. Затем по воротам "Ливерпуля" уже не смог попасть Джек Харрисон.

"Эвертон" был хорош, и на 67-й минуте Брантуэйт даже поразил ворота Алиссона с близкого расстояния после скидки партнера, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

"Красные" после перерыва молчали впереди до 73-й минуте, но это стоило того. Салах подхватил отбитый мяч на углу вратарской площади и вторым касанием поразил ворота — 1:2.

В концовке Салах имел момент на дубль, но Пикфорд спас свою команду. Казалось, победа уже никуда не денется от гостей, но на восьмой компенсированной минуте Тарковски подкараулил отскок в штрафной и поразил ближний угол ворот — 2:2.

"Эвертон" имел запредельную мотивацию на это дерби и в начале второго тайма вполне мог снова повести в счете, но не смог, а затем "Ливерпуль" подтвердил свой более высокий класс. Однако "ириски" не заслуживали поражение в столь знаменательный день.

"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2025 00:35

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Последние комментарии:




  1. narcot 13.02.2025 00:56 # narcot
    13.02.2025 00:43 #
    chuckie-lfc

    я - гей!

    Источник: http://fapl.ru/posts/113022/?c=1#c8019254

    (ответить)

  2. skychnie-oboi 13.02.2025 00:51 # skychnie-oboi
    Просто как лохи ебанные пропустить на последней секунде.Будь удар выше - прозвучал бы финальный свисток.

    (ответить)

  3. skydreams 13.02.2025 00:51 # skydreams
    12.02.2025 15:51 #
    drogba11cool

    Я конечно уже давно не пинс, но fullhd монитор настрою для будущих чемпионов АПЛ, считаю что портовые победят ирисок.

    Источник: http://fapl.ru/posts/113009/?c=1#c8019071

    после прогноза дрочба выиграть нельзя. никак. если он даёт прогноз, он никогда не сбудется, так что результат к сожалению был предсказуем, братья-колбасники...

    сжимайте брелки чтоб не дай Бог топить за вас не начал, рип тогда стопроцентный

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  4. ziyod 13.02.2025 00:50 # ziyod
    Если я жил бы городе где живёт Оливер то его наказал бы. Хуй с ним потом что будет со мной.

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  5. dexter 13.02.2025 00:50 # dexter
    Интересно, почему не показали повтор с падением Салах перед штрафной ирисок?

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  6. bembo 13.02.2025 00:48 # bembo
    да кому не похуй на это гакпо бляяя

    подзалупл все равно чемпион

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  7. goglik97 13.02.2025 00:47 # goglik97
    Майкл Оливер я твой живой и мертвый ебал

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  8. alexomck 13.02.2025 00:46 # alexomck
    Форест сократил отрыв до 10 - опасно

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  9. xxa 13.02.2025 00:44 # xxa
    Вот настоящее дерби! Не то что разные голубые, дыркайтед, кАнониры, петушки и т.п!

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  10. chuckie-lfc 13.02.2025 00:43 # chuckie-lfc
    Майкл Оливер: я - гей!

    Ждем признание этого пиdaраса, просто каждое падение ирисок свистел, черт конченный

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  11. madchester 13.02.2025 00:42 # madchester
    Почему в матчах с Оливером всегда скандалы?

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  12. sausage 13.02.2025 00:42 # sausage
    Джонс просто красавец, пошёл пиздить ирисочную обезьяну на Дукуре за своих фанов. И пох, что там трое синих было. Красный однажды - красный навсегда, будущий кэп походу.

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  13. b84 13.02.2025 00:42 # b84
    ну 7 очков отрыва
    на мой взгляд грех жаловаться

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  14. hachidio 13.02.2025 00:40 # hachidio
    майкл оливер - хохол

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  15. sausage 13.02.2025 00:39 # sausage
    При прочих константах +1 одно очко в зачёт. Норм.

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  16. madchester 13.02.2025 00:38 # madchester
    Вот он шанс для покерят

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  17. crazy-hulk 13.02.2025 00:38 # crazy-hulk
    93.5 мин 2 синих дебила об друг друга ебнулись, он дает сыграть ещё 3 минуты Оливер типичная сучка!

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  18. drogba11cool 13.02.2025 00:38 # drogba11cool
    https://imgur.com/a/G12bkRt

    Линию офсайда криво нарисовали, сравните с линией вратарской зоны, возьмите линейку и приложите, увидите большую разницу, очевидно будет скандал.

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  19. narcot 13.02.2025 00:37 # narcot
    арне заглота даже удалили? чё лысая мразь сгорела-то?) ору

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  20. narcot 13.02.2025 00:37 # narcot
    пару дней назад дебил орал о надобности продления ввд. попуск и в африке попуск



    Последние комментарии dexter в новостях
    ВВД ходит по штрафной ворон считает, е6лан 6лядь. от 13.02.2025 00:34

    ВВД весь матч спит, аутист. от 13.02.2025 00:30


    Источник: http://fapl.ru/users/dexter/

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