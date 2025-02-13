Последнее мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк" завершились вничью
"Эвертон" спас ничью 2:2 против "Ливерпуля" в последнем в истории мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк".
Относительно кубкового матча с "Борнмутом" в минувшую субботу в стартовый состав "ирисок" вернулся выздоровевший Виталий Миколенко.
У "красных" лишь Луис Диас уцелел в старте по сравнению с фиаско в гостях у "Плимута".
Хозяева сразу же продемонстрировал заряженность на результат, открыв счет на 11-й минуте. Разыгрывая штрафной почти от центральной линии поля, Джаррад Брантуэйт сделал передачу низом в штрафную, а там Бету опередил зазевавшихся защитников и направил мяч мимо Алиссона — 1:0.
Однако гости тут же ответили своим быстрым голом. Мохамед Салах с левого фланга навесил к воротам, где Алексис Макаллистер выиграл борьбу на втором этаже — 1:1.
После столь бурного начала команды несколько остепенились и в дальнейшем играли без явных моментов. Лишь в самой концовке первого тайма Джордан Пикфорд спас "ирисок" после удара низом Доминика Собослаи, а Джеймс Тарковски бросился под Диаса и не позволил тому сыграть на добивании.
Второй тайм начался с опасного, но неточного удара головой Абдулая Дукуре. Затем по воротам "Ливерпуля" уже не смог попасть Джек Харрисон.
"Эвертон" был хорош, и на 67-й минуте Брантуэйт даже поразил ворота Алиссона с близкого расстояния после скидки партнера, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
"Красные" после перерыва молчали впереди до 73-й минуте, но это стоило того. Салах подхватил отбитый мяч на углу вратарской площади и вторым касанием поразил ворота — 1:2.
В концовке Салах имел момент на дубль, но Пикфорд спас свою команду. Казалось, победа уже никуда не денется от гостей, но на восьмой компенсированной минуте Тарковски подкараулил отскок в штрафной и поразил ближний угол ворот — 2:2.
"Эвертон" имел запредельную мотивацию на это дерби и в начале второго тайма вполне мог снова повести в счете, но не смог, а затем "Ливерпуль" подтвердил свой более высокий класс. Однако "ириски" не заслуживали поражение в столь знаменательный день.
"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
13.02.2025 00:35
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Последние комментарии:
13.02.2025 00:43 #
chuckie-lfc
я - гей!
Источник: http://fapl.ru/posts/113022/?c=1#c8019254
(ответить)
Просто как лохи ебанные пропустить на последней секунде.Будь удар выше - прозвучал бы финальный свисток.
(ответить)
12.02.2025 15:51 #
drogba11cool
Я конечно уже давно не пинс, но fullhd монитор настрою для будущих чемпионов АПЛ, считаю что портовые победят ирисок.
Источник: http://fapl.ru/posts/113009/?c=1#c8019071
после прогноза дрочба выиграть нельзя. никак. если он даёт прогноз, он никогда не сбудется, так что результат к сожалению был предсказуем, братья-колбасники...
сжимайте брелки чтоб не дай Бог топить за вас не начал, рип тогда стопроцентный
(ответить)
Если я жил бы городе где живёт Оливер то его наказал бы. Хуй с ним потом что будет со мной.
(ответить)
Интересно, почему не показали повтор с падением Салах перед штрафной ирисок?
(ответить)
да кому не похуй на это гакпо бляяя
подзалупл все равно чемпион
(ответить)
Майкл Оливер я твой живой и мертвый ебал
(ответить)
Форест сократил отрыв до 10 - опасно
(ответить)
Вот настоящее дерби! Не то что разные голубые, дыркайтед, кАнониры, петушки и т.п!
(ответить)
Майкл Оливер: я - гей!
Ждем признание этого пиdaраса, просто каждое падение ирисок свистел, черт конченный
(ответить)
Почему в матчах с Оливером всегда скандалы?
(ответить)
Джонс просто красавец, пошёл пиздить ирисочную обезьяну на Дукуре за своих фанов. И пох, что там трое синих было. Красный однажды - красный навсегда, будущий кэп походу.
(ответить)
ну 7 очков отрыва
на мой взгляд грех жаловаться
(ответить)
майкл оливер - хохол
(ответить)
При прочих константах +1 одно очко в зачёт. Норм.
(ответить)
Вот он шанс для покерят
(ответить)
93.5 мин 2 синих дебила об друг друга ебнулись, он дает сыграть ещё 3 минуты Оливер типичная сучка!
(ответить)
https://imgur.com/a/G12bkRt
Линию офсайда криво нарисовали, сравните с линией вратарской зоны, возьмите линейку и приложите, увидите большую разницу, очевидно будет скандал.
(ответить)
арне заглота даже удалили? чё лысая мразь сгорела-то?) ору
(ответить)
пару дней назад дебил орал о надобности продления ввд. попуск и в африке попуск
Последние комментарии dexter в новостях
ВВД ходит по штрафной ворон считает, е6лан 6лядь. от 13.02.2025 00:34
ВВД весь матч спит, аутист. от 13.02.2025 00:30
Источник: http://fapl.ru/users/dexter/
(ответить)
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