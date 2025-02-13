Последнее мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк" завершились вничью

"Эвертон" спас ничью 2:2 против "Ливерпуля" в последнем в истории мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк".

Относительно кубкового матча с "Борнмутом" в минувшую субботу в стартовый состав "ирисок" вернулся выздоровевший Виталий Миколенко.



У "красных" лишь Луис Диас уцелел в старте по сравнению с фиаско в гостях у "Плимута".



Хозяева сразу же продемонстрировал заряженность на результат, открыв счет на 11-й минуте. Разыгрывая штрафной почти от центральной линии поля, Джаррад Брантуэйт сделал передачу низом в штрафную, а там Бету опередил зазевавшихся защитников и направил мяч мимо Алиссона — 1:0.



Однако гости тут же ответили своим быстрым голом. Мохамед Салах с левого фланга навесил к воротам, где Алексис Макаллистер выиграл борьбу на втором этаже — 1:1.



После столь бурного начала команды несколько остепенились и в дальнейшем играли без явных моментов. Лишь в самой концовке первого тайма Джордан Пикфорд спас "ирисок" после удара низом Доминика Собослаи, а Джеймс Тарковски бросился под Диаса и не позволил тому сыграть на добивании.



Второй тайм начался с опасного, но неточного удара головой Абдулая Дукуре. Затем по воротам "Ливерпуля" уже не смог попасть Джек Харрисон.



"Эвертон" был хорош, и на 67-й минуте Брантуэйт даже поразил ворота Алиссона с близкого расстояния после скидки партнера, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



"Красные" после перерыва молчали впереди до 73-й минуте, но это стоило того. Салах подхватил отбитый мяч на углу вратарской площади и вторым касанием поразил ворота — 1:2.



В концовке Салах имел момент на дубль, но Пикфорд спас свою команду. Казалось, победа уже никуда не денется от гостей, но на восьмой компенсированной минуте Тарковски подкараулил отскок в штрафной и поразил ближний угол ворот — 2:2.



"Эвертон" имел запредельную мотивацию на это дерби и в начале второго тайма вполне мог снова повести в счете, но не смог, а затем "Ливерпуль" подтвердил свой более высокий класс. Однако "ириски" не заслуживали поражение в столь знаменательный день.



"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче