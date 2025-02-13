Джексон не сыграет за "Челси" до апреля

Нападающий Николас Джексон не поможет "Челси" до апреля из-за травмы задней поверхности бедра.

Джексон пропустил поражение 2:1 от "Брайтона" в Кубке Англии в минувшую субботу, получив травму в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 3 февраля.



По информации The Telegraph, в среду 23-летний сенегалец прошел углубленное обследование, которое обнаружило значительное повреждение задней поверхности бедра.



Теперь Джексон вернется на футбольное поле не раньше дерби против "Тоттенхэма" 2 апреля. Компанию Николасу в лазарете составит его конкурент по позиции Марк Гиу.



Ситуацию также усугубляет уход Жоау Фелиша в аренду в "Милан". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска может попробовать в качестве центрального нападающего Кристофера Нкунку или Коула Палмера.