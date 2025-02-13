Джексон не сыграет за "Челси" до апреля

Николас Джексон Нападающий Николас Джексон не поможет "Челси" до апреля из-за травмы задней поверхности бедра.

Джексон пропустил поражение 2:1 от "Брайтона" в Кубке Англии в минувшую субботу, получив травму в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 3 февраля.

По информации The Telegraph, в среду 23-летний сенегалец прошел углубленное обследование, которое обнаружило значительное повреждение задней поверхности бедра.

Теперь Джексон вернется на футбольное поле не раньше дерби против "Тоттенхэма" 2 апреля. Компанию Николасу в лазарете составит его конкурент по позиции Марк Гиу.

Ситуацию также усугубляет уход Жоау Фелиша в аренду в "Милан". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска может попробовать в качестве центрального нападающего Кристофера Нкунку или Коула Палмера.


Метки Джексон, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2025 00:05

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  1. volfovich-ynwa 13.02.2025 00:21 # volfovich-ynwa
    Хуева, могут и за четверку теперь побороться

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  2. electric 13.02.2025 00:12 # electric
    а вот и усиление подъехало

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