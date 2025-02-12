"Барселона" проявила интерес к Исаку

"Барселона" проявила интерес к нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.

Исак впечатляющим образом проводит этот сезон, забив 17 голов и отдав пять результативных передач в 22 матчах Премьер-Лиги.



По информации каталонского издания Sport, "Барселона" обратилась к "Ньюкаслу" еще незадолго до Нового года, выразив намерение приобрести 25-летнего шведа после окончания сезона.



Однако "Ньюкасл" оценивает Исака более чем в 100 миллионов фунтов, и для испытывающей серьезные финансовые затруднения "Барселоны" будет непросто позволить себе Александера.



Помимо Исака, на радаре у "Барселоны" также находятся Луис Диас из "Ливерпуля" и Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг".