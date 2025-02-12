Пакета получил желтую карточку как подарок брату на День рождения

Плеймейкер "Вест Хэма" Лукас Пакета умышленно получил желтую карточку в качестве подарка для своего брата на День рождения.

В данный момент в Англии и Бразилии продолжаются расследования насчет четырех желтых карточек, которые, как предполагается, Пакета умышленно получил в матчах Премьер-Лиги с целью обогащения в букмекерских конторах.



Как сообщает Daily Mirror, во время расследования бразильская сторона совершила неожиданное открытие. В преддверии матча против "Астон Виллы" 12 марта 2023 Пакета пообещал сделать подарок родному брату в виде "горчичника".



Свое слова Пакета сдержал, совершив фол на Джоне Макгинне во втором тайме. Какой выигрыш со ставки на это событие получил брат Лукаса, не уточняется.



Добавим, в следующем месяце Пакету ждет слушание FA. Если в итоге 27-летнего бразильца признают виновным, ему может грозить пожизненная дисквалификация.