"Челси" лидирует в борьбе за Делапа

"Челси" лидирует в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа.

В своем дебютном сезоне за "Ипсвич" после перехода из "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов Делап забил девять голов рамках Премьер-Лиги, чем привлек внимание больших клубов.



"Сити" принадлежит опция обратного выкупа Делапа, а также Лиам интересен "Манчестер Юнайтед", однако журналист Бен Джейкобс называет "Челси" фаворитом в борьбе за 22-летнего англичанина.



Джейкобс ожидает, что Деап покинет "Ипсвич" грядущим летом независимо от того, останутся ли "трактористы в Премьер-Лиге.



Сам Лиам заинтригован проектом "Челси", и существует высокая вероятность, что сын легендарного РориДелапа выберет "синих" для продолжения своей карьеры.