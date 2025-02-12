"Челси" лидирует в борьбе за Делапа

Лиам Делап "Челси" лидирует в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа.

В своем дебютном сезоне за "Ипсвич" после перехода из "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов Делап забил девять голов рамках Премьер-Лиги, чем привлек внимание больших клубов.

"Сити" принадлежит опция обратного выкупа Делапа, а также Лиам интересен "Манчестер Юнайтед", однако журналист Бен Джейкобс называет "Челси" фаворитом в борьбе за 22-летнего англичанина.

Джейкобс ожидает, что Деап покинет "Ипсвич" грядущим летом независимо от того, останутся ли "трактористы в Премьер-Лиге.

Сам Лиам заинтригован проектом "Челси", и существует высокая вероятность, что сын легендарного РориДелапа выберет "синих" для продолжения своей карьеры.


Метки Делап, Ипсвич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. akado 12.02.2025 21:28 # akado
    Ну, этот чел за Ипсвич положил столько же, сколько Джексон. Выводы...

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  2. chelsea88 12.02.2025 21:22 # chelsea88
    Долбоё6ы блеать(((

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  3. hachidlo 12.02.2025 21:17 # hachidlo
    Норм напад, десятку положит за сезон (с)

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