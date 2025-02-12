"Челси" лидирует в борьбе за Делапа
"Челси" лидирует в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа.
В своем дебютном сезоне за "Ипсвич" после перехода из "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов Делап забил девять голов рамках Премьер-Лиги, чем привлек внимание больших клубов.
"Сити" принадлежит опция обратного выкупа Делапа, а также Лиам интересен "Манчестер Юнайтед", однако журналист Бен Джейкобс называет "Челси" фаворитом в борьбе за 22-летнего англичанина.
Джейкобс ожидает, что Деап покинет "Ипсвич" грядущим летом независимо от того, останутся ли "трактористы в Премьер-Лиге.
Сам Лиам заинтригован проектом "Челси", и существует высокая вероятность, что сын легендарного РориДелапа выберет "синих" для продолжения своей карьеры.
12.02.2025 21:00
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Последние комментарии:
Ну, этот чел за Ипсвич положил столько же, сколько Джексон. Выводы...
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Долбоё6ы блеать(((
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Норм напад, десятку положит за сезон (с)
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