"Арсенал" может перевести Нванери на позицию нападающего
Остаток этого сезона вингер "Арсенала" Итан Нванери может провести на позиции центрального нападающего.
Ранее днем стало известно, что нападающий "Арсенала" Кай Хаверц надорвал заднюю поверхность бедра на тренировочном сборе в Дубае.
Ожидается, что Хаверц уже не сыграет в этот сезоне, что оставляет главного тренера "Арсенала" Микеля Артету только с Нванери, Рахимом Стерлингом и Леандро Троссардом из числа игроков атаки, потому что Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус в данный момент также недоступны.
Теперь Артете нужно решить, кто будет играть нападающего, и наиболее вероятным вариантом выглядит Троссард, которому уже приходилось действовать на позиции 9-го номера.
Но Артета также может проявить изобретательность и попробовать в качестве нападающего 17-летнего Нванери, который забил семь голов в этом сезоне.
Ранее в этом сезоне Артета сам сказал, что в будущем Нванери может вырасти в форварда. Сложная кадровая ситуация может заставить "Арсенал" ускорить реализацию этого плана, сообщает Evening Standard.
12.02.2025 20:00
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