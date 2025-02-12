Каррагер предсказывает "Ливерпулю" особенный сезон

Легенд "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что этот сезон может стать особенным для его бывшего клуба.

На прошлой неделе "Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, сенсационно проиграв занимающему последнее место в Чемпионшипе "Плимуту" (1:0).



Однако "Ливерпуль" по-прежнему уверенно лидирует в Премьер-Лиге, достиг финала Кубка Лиги и 1/8 финала Лиги Чемпионов, и Каррагер высоко оценивает шансы команды Арне Слота на эти трофеи.



"Это может быть действительно особенный сезон для "Ливерпуля".



"Думаю, за последние три или четыре года при Юргене Клоппе они дважды были в ситуации, когда имели шансы на все четыре трофея на данной стадии сезона. В итоге им удалось взять два Кубка Лиги и Кубок Англии. Главные трофеи они не получили".



"Они проиграли финал Лиги Чемпионов, они уступили титул "Манчестер Сити" в последнем туре, а также остались не у дел в прошлом сезоне".



"Самое важное — это выиграть большие трофеи, и два крупнейших — это Премьер-Лига и Лига Чемпионов. Так что у этого сезона есть потенциал стать удивительным", — сообщил Каррагер Sky Sports.