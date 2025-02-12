Мерсон: "У "Сити" нет шансов в ответном матче"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что теперь у "Манчестер Сити" нет никаких шансов на выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Накануне "Сити" потерпел поражение 2:3 от "Реала" в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов, пропустив два гола в концовке.



На следующей неделе "Сити" ждет выезд в Мадрид, однако Мерсон заранее ставит крест на команде Хосепа Гвардиолы.



"Все свелось к двум вопиющим ошибкам, которые совершил "Манчестер Сити". Прежний "Манчестер Сити" привык быть в игре 90-95 минут матча каждую неделю. Кажется, теперь они просто не могут этого делать".



"Я не знаю в чем дело. Возможно, они просто выключились из игры, или это просто стареющая команда. Чем старее ты становишься, тем более усталым себя чувствуешь, и чем больше ты устаешь, тем большее ошибок совершаешь. Было ощущение, что они просто выключились из игры".



"Они были действительно хороши на протяжении большой части матча. Конечно, временами им сопутствовала удача, но без этого никуда, когда играешь против такой классной команды, как "Реал".



"Но они будут так расстроены. Сейчас даже не середина февраля, а у "Манчестер Сити" остался только Кубок Англии, где они реально могут победить".



"Я не вижу у них шансов в ответном матче. Я достаточно видел "Реал", чтобы знать, что они могут проходить "Сити" как нож сквозь масло", — цитирует Мерсона Sky Sports.