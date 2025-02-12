Игроки "Юнайтед" сомневаются насчет стиля Аморима

Игроки "Манчестер Юнайтед" испытывают сомнения насчет игрового стиля своего главного тренера Рубена Аморима.

Аморим трудится в "Юнайтед" уже три месяца, проиграв восемь из 20 своих первых матчей. В течение этого времени Рубен неоднократно говорил, что сохранит верность своему стилю, благодаря которому он был успешен в "Спортинге".



Как стало известно Daily Mail, речи о потере контроля над раздевалкой пока не идет, однако игровая философия Аморима вызывает вопросы у команды.



Игроки опасаются, что результаты команды не улучшатся до тех пор, пока Аморим не адаптирует свою тактику под имеющихся в его распоряжении футболистов, сообщает Daily Mail.