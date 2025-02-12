Сезон завершен для Кая Хаверца

Кай Хаверц Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц уже не сыграет в остатке сезона 2024/25 из-за травмы задней поверхности бедра.

Только накануне появилась информация, что Хаверц получил травму на тренировке "Арсенала" во время сбора в Дубае, куда "канониры" отправились, пользуясь окном в календаре.

Медицинский штаб "Арсенала" надеялся, что все обойдется, и Хаверц вернется в строй в течение нескольких недель, однако повреждение оказалось серьезнее.

В данный момент неясно, потребуется ли Хаверцу операция, однако в любом случае этот сезон для 25-летнего игрока сборной Германии уже завершен, сообщает The Athletic.

Помимо Хаверца, в лазарете "Арсенала" находятся другие атакующие игроки: Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус.

Добавим, Хаверц является лучшим бомбардиром "Арсенала" в этом сезоне, забив 15 голов и отдав пять результативных передач в 34 матчах с учетом всех соревнований.


Метки Арсенал, травмы, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2025 16:00

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  1. narcot 12.02.2025 16:33 # narcot
    Красноярские силовики предложили педофилу отправиться на войну, чтобы избежать суда

    V Красноярске возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. Фигурантом стал 36-летний неоднократно судимый Виталий Бубликов.

    В 2020-2022 годах он несколько раз заводил девочку, которой тогда было 9-11 лет, к себе в квартиру, заставлял ее заниматься оральным сексом и принуждал к другим действиям сексуального характера.

    На момент возбуждения дела Бубликов находился под арестом по другой статье — за уклонение от административного надзора. Ранее он был также судим за мошенничество, кражу и злостную неуплату алиментов.

    Sледователь предложил Бубликову заключить контракт с МО РФ и тем самым избежать суда и наказания. Он согласился.


    вот бы так с наёбышем лемрази

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  2. chelsiukpro 12.02.2025 16:32 # chelsiukpro
    В Челси этого пацана так незагоняли чтоб была така травма! Летя в Дубай может надо было 3-4 денька просто отдохнуть? Хотя Артета подумал некуй, а то форму физ растеряют....

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  3. redwhitegun 12.02.2025 16:24 # redwhitegun
    Минус шансы на трофеи в этом сезоне. Хотя их итак почти не было, а теперь вообще ггвп)

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  4. lancerlancer1 12.02.2025 16:23 # lancerlancer1
    18-24 летние хохлы смогут выехать за границу, если отслужат год по контракту.

    Куда же ещё свободнее, думали вы? А украинцы стали ещё более свободнее

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  5. lancerlancer1 12.02.2025 16:21 # lancerlancer1
    Google maps не изменил названия населённых пунктов в Крыму. Пользователи за пределами России также видят российские названия.

    Што они себе позволяют!? Где уважение к Украинушке, алло!

    Куда смотрит НАТО!? Америка накажет! Ох покарает!!

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  6. lancerlancer1 12.02.2025 16:20 # lancerlancer1
    Окупанты показали план застройки центра города в Мариуполе. Они построят три школы, три детских сада, больницу и мфц.

    Агряяяяяя русня, Путин хочет испортить исконное украинское нихуя

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  7. alexomck 12.02.2025 16:19 # alexomck
    Для Арсенала (в плане трофеев) тоже. Сэкономили на напе.

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