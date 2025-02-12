Сезон завершен для Кая Хаверца
Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц уже не сыграет в остатке сезона 2024/25 из-за травмы задней поверхности бедра.
Только накануне появилась информация, что Хаверц получил травму на тренировке "Арсенала" во время сбора в Дубае, куда "канониры" отправились, пользуясь окном в календаре.
Медицинский штаб "Арсенала" надеялся, что все обойдется, и Хаверц вернется в строй в течение нескольких недель, однако повреждение оказалось серьезнее.
В данный момент неясно, потребуется ли Хаверцу операция, однако в любом случае этот сезон для 25-летнего игрока сборной Германии уже завершен, сообщает The Athletic.
Помимо Хаверца, в лазарете "Арсенала" находятся другие атакующие игроки: Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус.
Добавим, Хаверц является лучшим бомбардиром "Арсенала" в этом сезоне, забив 15 голов и отдав пять результативных передач в 34 матчах с учетом всех соревнований.
12.02.2025 16:00
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вот бы так с наёбышем лемрази
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В Челси этого пацана так незагоняли чтоб была така травма! Летя в Дубай может надо было 3-4 денька просто отдохнуть? Хотя Артета подумал некуй, а то форму физ растеряют....
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Минус шансы на трофеи в этом сезоне. Хотя их итак почти не было, а теперь вообще ггвп)
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Агряяяяяя русня, Путин хочет испортить исконное украинское нихуя
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Для Арсенала (в плане трофеев) тоже. Сэкономили на напе.
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