Сезон завершен для Кая Хаверца

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц уже не сыграет в остатке сезона 2024/25 из-за травмы задней поверхности бедра.

Только накануне появилась информация, что Хаверц получил травму на тренировке "Арсенала" во время сбора в Дубае, куда "канониры" отправились, пользуясь окном в календаре.



Медицинский штаб "Арсенала" надеялся, что все обойдется, и Хаверц вернется в строй в течение нескольких недель, однако повреждение оказалось серьезнее.



В данный момент неясно, потребуется ли Хаверцу операция, однако в любом случае этот сезон для 25-летнего игрока сборной Германии уже завершен, сообщает The Athletic.



Помимо Хаверца, в лазарете "Арсенала" находятся другие атакующие игроки: Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус.



Добавим, Хаверц является лучшим бомбардиром "Арсенала" в этом сезоне, забив 15 голов и отдав пять результативных передач в 34 матчах с учетом всех соревнований.