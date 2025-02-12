Инвесторы из Катара хотят купить "Тоттенхэм"
Группа частных инвесторов из Катара заинтересована в приобретении "Тоттенхэма".
По информации The Guardian, катарцы планируют купить часть акций "Тоттенхэма", в последствии наращивая свою долю.
При этом компания Enic, которой сейчас принадлежит доля в 86.9%, сможет остаться миноритарным акционером лондонского клуба.
Катарские инвесторы также планируют оставить президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, на которого в последнее время вновь ополчились фанаты на фоне плохих результатов.
"Тоттенхэм" давно находится в поисках внешних инвестиций, вызывая интерес в Америке и на Ближнем Востоке, но пока не нашел партнера, согласного с оценкой клуба в 3.75 млрд. фунтов.
12.02.2025 15:00
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