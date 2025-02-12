Скоулз: "Исак должен метить выше, чем "Арсенал"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз призвал нападающего "Ньюкасла" Александера Исака метить выше, чем "Арсенал".

Согласно слухам, забивший 19 голов в 28 матчах этого сезона Исак является наиболее желанным нападающим для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.



Однако Скоулз считает, что "Арсеналу" не светит титул Премьер-Лиги, как и "Ньюкаслу", поэтому Пол советует 25-летнему шведу выбрать клуб "больше и лучше".



"Каждый его обожает, но я не считаю его переход в "Арсенал" возможным. Ему нужно отправиться в клуб больше и лучше. Есть "Реал", есть нуждающийся в центральном нападающем "Ливерпуль". Думаю, "Арсенал" мог бы быть вариантом, но они внизу списка".



"Я не имею ввиду ничего плохого — он в "Ньюкасле", действительно хорошей команде, великолепной команде, но они не будут выигрывать титулы лиги, а именно это должно быть следующим шагом его карьеры. Думаю, для него было бы риском перейти в "Арсенал", меняя шило на мыло".



"У "Ливерпуля" гораздо выше шансы, как и "Манчестер Сити" с "Реалом". Думаю, он должен метить выше, чем "Арсенал". "Манчестер Юнайтед" нужен такой игрок, но, учитывая наше положение сейчас... Этому не бывать", — цитирует Скоулза Daily Mail.