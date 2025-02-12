Каррагер: "Мерсисайдское дерби — самый важный матч сезона для "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал дерби против "Эвертона" самым важным матчем для "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Если "Ливерпуль" одержит победу над соседями из "Эвертона" в среду вечером, то увеличит свой отрыв во главе Премьер-Лиги до девяти очков.



Каррагер чувствует, что этим "Ливерпуль" нанес бы психологический удар преследующему "Арсеналу", который бы потерял веру настичь команду Арне Слота.



"Мерсисайдское дерби — важнейший матч сезона. И не только потому, что это "Эвертон". Разговоры том, что "Ливерпуль" имеет матч в запасе, не утихали два месяца".



"Если "Ливерпуль" выиграет его, то почти приложит одну руку к трофею. Девять очков отрыва за 14 матчей до конца — это огромный отрыв, учитывая форму "Ливерпуля" прямо сейчас".



"Если они смогут одержать победу, это придаст огромный импульс "Ливерпулю" в психологическом плане, но также это окажет влияние на "Арсенал" — не думаю, что многие люди в "Арсенале" поверят, что смогут отыграть девять очков. Это был бы огромный отрыв для данной стадии сезона", — сообщил Каррагер Sky Sports.