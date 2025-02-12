Премьер-Лига. Анонс матча среды

Мохамед Салах В среду, 12 февраля, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз

У "Эвертона" есть возможность впервые с декабря 2023 оформить четыре победы кряду в Премьер-Лиге. В этой кампании английского первенства "ириски" забили только 23 гола — лишь у находящихся в зоне вылета "Ипсвича" и "Саутгемптона" меньше.

"Ливерпуль" не знает поражений уже 19 матчей Премьер-Лиги кряду (14 побед, 5 ничьих), забивая в каждом из 19. В этом сезоне "красные" набрали на выезде 30 очков из 36 возможных.

"Эвертон" может впервые с 1985 года оформить две победы кряду в дерби с "Ливерпулем" в рамках чемпионата. В эру Премьер-Лиги мерсисайдское дерби принесло 23 красных карточки — больше, чем противостояние каких-либо двух других команд.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может вернуться после травмы икроножной мышцы. Карлос Алькарас готов сыграть свой первый матч Премьер-Лиги за новый клуб. Натан Паттерсон, Шеймус Коулмен, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Левин, Армандо Бройя и Юссеф Шермити остаются в лазарете.

"Ливерпуль" потерял защитника Джо Гомеса с травмой задней поверхности бедра, а Трент Александер-Арнольд под вопросом.


Метки анонс тура, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 12.02.2025 12:33 # imf-tau
    Папа Карло на классе вчера сикнул на всех хипсторов с их сАмАй ЛуЧаЙ ЛиГаЙ в МиРи.

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  2. electric 12.02.2025 12:33 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

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  3. gameboy 12.02.2025 12:29 # gameboy
    А вот и настоящий футбол, а не вчерашнее гей-порно на эмптихаде

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  4. imf-tua 12.02.2025 12:27 # imf-tua
    2022г. Путин: "Россия открыта к переговорам".
    2023г. Путин: "Мы всегда готовы сесть за стол переговоров"
    2024г. Путин: "Россия никогда не отказывалась от переговоров".

    2025г. хохлы: "Трамп продавит Путина. И тот будет обязан вести переговоры. Трамп бог. Как же Путин его боится. Вот настоящий хозяин мира".

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  5. meshuggah 12.02.2025 12:11 # meshuggah
    подзалупаль будет обоссан

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