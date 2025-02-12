Премьер-Лига. Анонс матча среды
В среду, 12 февраля, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз
У "Эвертона" есть возможность впервые с декабря 2023 оформить четыре победы кряду в Премьер-Лиге. В этой кампании английского первенства "ириски" забили только 23 гола — лишь у находящихся в зоне вылета "Ипсвича" и "Саутгемптона" меньше.
"Ливерпуль" не знает поражений уже 19 матчей Премьер-Лиги кряду (14 побед, 5 ничьих), забивая в каждом из 19. В этом сезоне "красные" набрали на выезде 30 очков из 36 возможных.
"Эвертон" может впервые с 1985 года оформить две победы кряду в дерби с "Ливерпулем" в рамках чемпионата. В эру Премьер-Лиги мерсисайдское дерби принесло 23 красных карточки — больше, чем противостояние каких-либо двух других команд.
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может вернуться после травмы икроножной мышцы. Карлос Алькарас готов сыграть свой первый матч Премьер-Лиги за новый клуб. Натан Паттерсон, Шеймус Коулмен, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Левин, Армандо Бройя и Юссеф Шермити остаются в лазарете.
"Ливерпуль" потерял защитника Джо Гомеса с травмой задней поверхности бедра, а Трент Александер-Арнольд под вопросом.
12.02.2025 12:00
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Папа Карло на классе вчера сикнул на всех хипсторов с их сАмАй ЛуЧаЙ ЛиГаЙ в МиРи.
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КНЯЗИ будут на троне!!!
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А вот и настоящий футбол, а не вчерашнее гей-порно на эмптихаде
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2022г. Путин: "Россия открыта к переговорам".
2023г. Путин: "Мы всегда готовы сесть за стол переговоров"
2024г. Путин: "Россия никогда не отказывалась от переговоров".
2025г. хохлы: "Трамп продавит Путина. И тот будет обязан вести переговоры. Трамп бог. Как же Путин его боится. Вот настоящий хозяин мира".
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подзалупаль будет обоссан
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