Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду, 12 февраля, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз



У "Эвертона" есть возможность впервые с декабря 2023 оформить четыре победы кряду в Премьер-Лиге. В этой кампании английского первенства "ириски" забили только 23 гола — лишь у находящихся в зоне вылета "Ипсвича" и "Саутгемптона" меньше.



"Ливерпуль" не знает поражений уже 19 матчей Премьер-Лиги кряду (14 побед, 5 ничьих), забивая в каждом из 19. В этом сезоне "красные" набрали на выезде 30 очков из 36 возможных.



"Эвертон" может впервые с 1985 года оформить две победы кряду в дерби с "Ливерпулем" в рамках чемпионата. В эру Премьер-Лиги мерсисайдское дерби принесло 23 красных карточки — больше, чем противостояние каких-либо двух других команд.



Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может вернуться после травмы икроножной мышцы. Карлос Алькарас готов сыграть свой первый матч Премьер-Лиги за новый клуб. Натан Паттерсон, Шеймус Коулмен, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Левин, Армандо Бройя и Юссеф Шермити остаются в лазарете.



"Ливерпуль" потерял защитника Джо Гомеса с травмой задней поверхности бедра, а Трент Александер-Арнольд под вопросом.