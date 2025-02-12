Триппьер отказал "Галатасараю"

Защитник Киран Триппьер отклонил предложение турецкого "Галатасарая" и теперь останется в "Ньюкасле" минимум до конца сезона.

По информации talkSPORT, "Галатасарай" предлагал Триппьеру контракт на три года и был готов заплатить "Ньюкаслу" 3 миллиона евро (2.5 млн. фунтов) в качестве комппенсации.



Однако 34-летний англичанин это предложение отверг, и накануне вечером зимнее трансферное окно в Турции закрылось.



Одной из причин, почему Триппьер отказался от переезда в Стамбул, стал выход "Ньюкасла" в финал Кубка Лиги. 16 марта "сороки" сразятся с "Ливерпулем" на "Уэмбли" за трофей.



Таким образом, у Триппьера, который в этом сезоне исполняет обязанности капитана в отсутствие Джамаала Ласселлса, будет возможность поднять над головой первый для "Ньюкасла" трофей с 1955 года.



Помимо Кубка Лиги, "Ньюкасл" уже достиг 1/8 финала Кубка Англии, а в Премьер-Лиге находится всего в двух очках от топ-4.