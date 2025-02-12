Скоулз раскритиковал центральных защитников МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал центральных защитников "красных дьяволов".

Только прошлым летом "Юнайтед" совершил очередное дорогостоящее приобретение в центр обороны, пригласив Йоро из "Лилля" за 59 миллионов фунтов.



По словам Скоулза, он был оставил Йоро, потому что тому только 19 лет, однако Маттейс Де Лигт и Лисандро Мартинес не выглядят для Пола теми защитниками, с которыми можно замахнуться на титул Премьер-Лиги.



"Де Лигт меня не впечатляет. Где ваши амбиции? Разве вы выиграете Премьер-Лигу с Де Лигтом и Йоро в качестве центральных защитников? Разве "довольно хорош" стало достаточно хорошо для "Манчестер Юнайтед"?



"Даже Лисандро Мартинес, когда он в строю, он недостаточно хорош, чтобы выиграть Премьер-Лигу".



"Де Лигт вызывает у меня беспокойство, учитывая его возраст и количество его клубов. Такое впечатление, что с возрастом он становится хуже. Эти клубы ("Бавария" и "Ювентус") избавились от него не без причины".



"Йоро — молодой игрок, но мне не понравилось, что я пока что увидел. Вы видели матч против "Саутгемптона"? Слушайте, он — молодой игрок, и я бы оставил его в команде", — цитирует Скоулза talkSPORT.