Гвардиола: "Мы недостаточно стабильны в сложные моменты"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде не хватает стабильности в сложные моменты.

Накануне вечером "Сити" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Реала", поставив под большой вопрос свой выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



"Сити" пропустил два поздних гола, что Гвардиола списывает на плохие решения игроков. Хосеп признает, что его команда склонна ошибаться, когда ей тяжело.



"Игроки принимают решения в моменте, и иногда это работает, а иногда — нет. Сегодня у нас не было хладнокровия, чтобы совладать со сложными ситуациями, и это случалось с нами много, много раз. Поэтому нам нужно поразмышлять об этом, и, возможно, в будущем это не повторится. Нужно быть смелыми и перейти к следующим матчам".



"Сегодня была упорная борьба. Я вполне честен с собой, сегодня мы имели моменты и довольно неплохо играли с мячом, лучше взаимодействуя, чем в предыдущих матчах, но в некоторые моменты нам нужно было действовать лучше. Мы подошли к последней минуте с хорошим результатом и не смогли его удержать".



"Я здесь уже много лет и был частью выдающейся команды, невероятной машины, но в данный момент мне не удается давать команде нечто, чтобы контролировать эти ситуации. Такова правда".



"Вина на всех нас, у меня нет проблемы с тем, чтобы признать, если это не работает так, как работало в прошлом. Было бы легко винить одного игрока, но это нелепо, и это так не работает. Это на всех нас, прежде всего на мне. Правда в том, что мы недостаточно стабильны в такие моменты", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.