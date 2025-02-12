Стоунс: "Ощущение злости и разочарования"

Джон Стоунс Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс выразил свое разочарование концовкой матча Лиги Чемпионов против "Реала".

Пропустив два поздних гола от "Реала", в итоге "Сити" проиграл первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов со счетом 3:2.

Стоунс расстроен, что преимущество его команды так быстро превратилось в дефицит в преддверии выезда в Мадрид на следующей неделе. Джон разочарован и даже зол.

"Я не знаю, как выразить это словами сразу после окончания матча. Это было так небрежно, и каждый из нас так расстроен".

"Мы были в игре до заключительных минут, а затем случились эти две ситуации, и мы пропустили. Будучи защитником, ты разочарован таким результатом".

"Это ощущение злости и разочарования".

"Нам нужно лучше заканчивать матчи, доводя дело до победы. Тренер сказал, что нам нужно взять ответственность за случившееся на поле, и я думаю, мы сделаем это. Нам нужно действовать лучше, когда случаются эти плохие моменты".

"Сегодня у нас была отличная возможность обеспечить себе лидерство 2:1 перед поездкой на "Бернабеу". Мы этого не сделали. Нам нужно сохранять позитивный настрой, хотя это и непросто".

"Как сказал тренер, нам нужно взглянуть на себя и взять ответственность", — цитирует Стоунса Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал, Стоунс

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2025 08:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 12.02.2025 08:23 # wilegend
    Стоунс испытывает злость после поражения от "Арсенала"

    Источник: http://fapl.ru/tags/%D1%F2%EE%F3%ED%F1/

    какой злой скунс

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  2. vals1702 12.02.2025 08:23 # vals1702
    это классно - команда мошенников проиграла

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