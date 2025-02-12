Стоунс: "Ощущение злости и разочарования"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс выразил свое разочарование концовкой матча Лиги Чемпионов против "Реала".

Пропустив два поздних гола от "Реала", в итоге "Сити" проиграл первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов со счетом 3:2.



Стоунс расстроен, что преимущество его команды так быстро превратилось в дефицит в преддверии выезда в Мадрид на следующей неделе. Джон разочарован и даже зол.



"Я не знаю, как выразить это словами сразу после окончания матча. Это было так небрежно, и каждый из нас так расстроен".



"Мы были в игре до заключительных минут, а затем случились эти две ситуации, и мы пропустили. Будучи защитником, ты разочарован таким результатом".



"Это ощущение злости и разочарования".



"Нам нужно лучше заканчивать матчи, доводя дело до победы. Тренер сказал, что нам нужно взять ответственность за случившееся на поле, и я думаю, мы сделаем это. Нам нужно действовать лучше, когда случаются эти плохие моменты".



"Сегодня у нас была отличная возможность обеспечить себе лидерство 2:1 перед поездкой на "Бернабеу". Мы этого не сделали. Нам нужно сохранять позитивный настрой, хотя это и непросто".



"Как сказал тренер, нам нужно взглянуть на себя и взять ответственность", — цитирует Стоунса Sky Sports.