"Ливерпуль" был близок к продаже Нуньеса в "Аль-Наср"

"Ливерпуль" был очень очень близок к продаже своего нападающего Дарвина Нуньеса в саудовский "Аль-Наср" в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Фабрицио Романо, перед тем, как купить Джона Дурана у "Астон Виллы", "Аль-Наср" активно интересовался Нуньесом.



"Аль-Наср" значительно продвинулся в переговорах самим Нуньесом, сделал два предложения "Ливерпулю" и был готов заплатить свыше 62 миллионов фунтов за 25-летнего игрока сборной Уругвая.



Однако в конце концов "Ливерпуль" решил не продавать Нуньеса, несмотря на близость компромисса с "Аль-Насром" по цене. Дело в том, что у "красных" не было адекватной замены Дарвину, и они не хотели переплачивать, приглашая другого нападающего.



Боссы "Ливерпуля" не пожелали ослаблять команду Арне Слота на полпути, однако грядущим летом мерсисайдский клуб будет открыт к расставанию с Нуньесом, который забил лишь четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги.