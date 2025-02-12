Винисиус признался, что его мотивировал баннер фанатов "Сити"
Нападающий испанского "Реала" Винисиус признался, что фанаты "Манчестер Сити" придали ему мотивации на первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
Перед началом матча Лиги Чемпионов на "Этихад" во вторник вечером фанаты "Сити" растянули огромный баннер с призывом к Винисиусу "перестать плакать" по поводу упущенного "Золотого мяча", обладателем которого стал полузащитник "горожан" Родри.
К финальному свистку болельщики "Сити" могли пожалеть о своем поступке, потому что Винисиус провел блестящий матч и вдохновил "Реал" на волевую победу со счетом 2:3.
"Я видел это, я видел баннер. Когда фанаты соперника делают такого рода вещи, это придает мне больше сил, чтобы провести отличный матч, и здесь я сделал это", — сообщил Винисиус Movistar.
12.02.2025 06:00
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