Винисиус признался, что его мотивировал баннер фанатов "Сити"

Нападающий испанского "Реала" Винисиус признался, что фанаты "Манчестер Сити" придали ему мотивации на первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Перед началом матча Лиги Чемпионов на "Этихад" во вторник вечером фанаты "Сити" растянули огромный баннер с призывом к Винисиусу "перестать плакать" по поводу упущенного "Золотого мяча", обладателем которого стал полузащитник "горожан" Родри.



К финальному свистку болельщики "Сити" могли пожалеть о своем поступке, потому что Винисиус провел блестящий матч и вдохновил "Реал" на волевую победу со счетом 2:3.



"Я видел это, я видел баннер. Когда фанаты соперника делают такого рода вещи, это придает мне больше сил, чтобы провести отличный матч, и здесь я сделал это", — сообщил Винисиус Movistar.