"Реал" вырвал победу против "Сити"

Джуд Беллингем и Браим Диас "Манчестеер Сити" потерпел поражение 2:3 от "Реала" в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов, пропустив решающий гол уже в компенсированное время.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола произвел восемь изменений в старте относительно победы 1:2 над "Лейтон Ориент" в Кубке Англии. Среди вернувшихся оказались Эдерсон, Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва.

Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Винисиус вышел один на один и упал в штрафной после фола Эдерсона, однако бригада арбитров зафиксировала офсайд у нападающего "Реала".

Вскоре гости создали еще пару моментов, но Килиан Мбаппе не смог пробить Эдерсона, а Ферлан Менди и Винисиус замешкались с ударом.

Чудом не пропустив в начале матча, "Сити" разразился голом на 19-й минуте. Джек Грилиш выполнил заброс в штрафную, где Йошко Гвардиол грудью скинул мяч на Эрлинга Холанда, а тот пробил ногой с границы вратарской — 1:0.

На 25-й минуте "Реал" огрызнулся ударом Винисиуса в перекладину, но затем был вынужден сосредоточиться на обороне, потому что "Сити" обрел уверенность и принялся оказывать давление.

На 35-й минуте Фил Фоден, заменивший получившего травму Грилиша, отметился мощным ударом с дистанции, но Тибо Куртуа среагировал. Еще через пару минут Мануэль Аканджи головой замкнул подачу углового — перекладина!

В концовке первого тайма гости немного воспряли духом, но сравнять счет не смогли.

Второй тайм начался с того, что Холанд ударом с рикошетом из пределов штрафной попал в перекладину. "Реал" ответил выстрелом Мбаппе, которому не позволил отличиться Эдерсон.

На 60-й минуте Мбаппе все-таки взял верх над Эдерсоном, перебросив мяч через голкипера "Сити" после передачи верхом в штрафную — 1:1.

"Реал" активизировался после ответного гола, и вскоре Беллингем едва не вывел гостей вперед, однако Эдерсон ногой отразил удар Джуда.

Постепенно "горожане" пришли в себя, и на 77-й минуте Фоден заработал для своей команды пенальти, который был четко реализован Холандом — 2:1.

Однако на 86-й минуте "Реал" вновь сравнял счет. Появившийся на замену Браим Диас огорчил свой бывший клуб, сыграв на добивании после отраженного Эдерсоном удара Винисиуса — 2:2.

А уже в компенсированное время гости вырвали победу. Винисиус перебросил мяч через Эдерсона, и Беллингем поразил пустые ворота — 2:3.

Матч на "Этихад" показал, что обе команды не в полном порядке, но проблемы "Сити", как кажется, глубже. Впрочем, для "горожан" еще не все потеряно в преддверии ответного визита в Мадрид.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:3 (1:0)

Голы: Холанд 19, 80 (пен) — Мбаппе 60, Диас 86, Беллингем 90.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи (Льюис 45), Диаш, Аке (Ковачич 61), Гвардиол, Стоунс, Де Брюйне (Гюндоган 84), Силва, Савиньо (Мармуш 84), Грилиш (Фоден 30), Холанд.

"Реал": Куртуа, Вальверде, Тчуамени, Асенсио, Менди, Камавинга, Себальос (Модрич 81), Беллингем, Родриго (Диас 84), Винисиус, Мбаппе (Гарсия 90).


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 509

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 12.02.2025 01:18 # gidro-met
    Эвертон на подъеме, говорят Моем снова небожитель ириса

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  2. gidro-met 12.02.2025 01:16 # gidro-met
    Реальность такова , что реальность здесь и сейчас

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  3. narcot 12.02.2025 01:12 # narcot
    12.02.2025 01:06 #
    sausage

    Реал в своём репертуаре, уже обыденно выигрывает при любых раскладах. Кстати реально показал, какой клуб реально издавна является королевским, то есть королями, а не какие-то портовые лгбт-самозванцы, которым повезло с хозяином в лице Реала.

    Источник: http://fapl.ru/posts/113002/?c=1#c8018972

    (ответить)

  4. volfovich-ynwa 12.02.2025 01:09 # volfovich-ynwa
    РЕАЛ МАДРИД» НЕ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ «СИТИ».

    ЕСЛИ ОНИ ВЫИГРАЮТ, Я ОТРЕЖУ СЕБЕ ЯИЧКИ

    СЕРХИО АГУЭРО

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  5. lovrentiy 12.02.2025 01:07 # lovrentiy
    Что у Реала, что у Сити, защита дерьмовая.

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  6. sausage 12.02.2025 01:06 # sausage
    Реал в своём репертуаре, уже обыденно выигрывает при любых раскладах. Кстати реально показал, какой клуб реально издавна является королевским, то есть королями, а не какие-то самозванцы, которым повезло с хозяином.

    (ответить)

  7. bembo 12.02.2025 01:06 # bembo
    когда чмо на дро4бе окончательно " отпустит челси" и перестанет подтапливать за них под видом сарказма- челси ждет успех!

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  8. sj606 12.02.2025 01:05 # sj606
    заслуженно

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  9. gidro-met 12.02.2025 01:04 # gidro-met
    Надо бы Ливерку на Реал натравить

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  10. naby-keita 12.02.2025 01:04 # naby-keita
    Сити надо весь состав кроме Гвардиола продать нахуй. И начинать строить заново.
    Бернардо мусор
    КДБ мусор
    Савиньо мусор
    Защита мусор
    Вратарь мусор
    Льюис говнище, а не футболист

    И да, опять сливочные на диком фарте забирают победу в конце матча
    Яебал.
    Мистика какая то.

    (ответить)

  11. gidro-met 12.02.2025 01:04 # gidro-met
    Сити - по стопам Мю, манкуни анцы?

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  12. brown-ale 12.02.2025 01:04 # brown-ale
    Пеп слил матч, когда заменил Аке и выпустил это днище Ковачича. Лучше бы Хусанову дал сыграть.

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  13. b84 12.02.2025 01:04 # b84
    это реал детка
    хуесосы сосите

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  14. gidro-met 12.02.2025 01:03 # gidro-met
    Реал то королевский, фарт (fart)- это пердеж

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  15. narcot 12.02.2025 01:03 # narcot
    Шикарный Грилиш и невероятный Гвардиол и опущенные Гвардиола с дикрайдером

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  16. bembo 12.02.2025 01:02 # bembo
    кто-то хочет титули?

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  17. hunter022 12.02.2025 01:01 # hunter022
    Где-то плачет Агуэро...

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  18. hachidlo 12.02.2025 01:01 # hachidlo
    ХАЧУ ТИТУЛИ

    (ответить)

  19. drogba11cool 12.02.2025 01:01 # drogba11cool
    11.02.2025 22:32 # удалить
    drogba11cool

    Ну что ноулайферы, готовы смотреть как Реал победит Сити?
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112983/?c=1#c8018914

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  20. bembo 12.02.2025 01:01 # bembo
    cити хуета

    реал забил 3, а мог все 5.


    но и реалу с такой игрой мало что светит. Хотя по классике "Реал это Реал", эти чу6аки какой-то прилив фарта в лч вечно ловят на ровном месте и забирают чашку)


    но блять с такой линией обороны как у них сегодня...сити по сути нихуя не создал. Тьфу блять клауны.

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