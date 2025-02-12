"Реал" вырвал победу против "Сити"
"Манчестеер Сити" потерпел поражение 2:3 от "Реала" в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов, пропустив решающий гол уже в компенсированное время.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола произвел восемь изменений в старте относительно победы 1:2 над "Лейтон Ориент" в Кубке Англии. Среди вернувшихся оказались Эдерсон, Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва.
Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Винисиус вышел один на один и упал в штрафной после фола Эдерсона, однако бригада арбитров зафиксировала офсайд у нападающего "Реала".
Вскоре гости создали еще пару моментов, но Килиан Мбаппе не смог пробить Эдерсона, а Ферлан Менди и Винисиус замешкались с ударом.
Чудом не пропустив в начале матча, "Сити" разразился голом на 19-й минуте. Джек Грилиш выполнил заброс в штрафную, где Йошко Гвардиол грудью скинул мяч на Эрлинга Холанда, а тот пробил ногой с границы вратарской — 1:0.
На 25-й минуте "Реал" огрызнулся ударом Винисиуса в перекладину, но затем был вынужден сосредоточиться на обороне, потому что "Сити" обрел уверенность и принялся оказывать давление.
На 35-й минуте Фил Фоден, заменивший получившего травму Грилиша, отметился мощным ударом с дистанции, но Тибо Куртуа среагировал. Еще через пару минут Мануэль Аканджи головой замкнул подачу углового — перекладина!
В концовке первого тайма гости немного воспряли духом, но сравнять счет не смогли.
Второй тайм начался с того, что Холанд ударом с рикошетом из пределов штрафной попал в перекладину. "Реал" ответил выстрелом Мбаппе, которому не позволил отличиться Эдерсон.
На 60-й минуте Мбаппе все-таки взял верх над Эдерсоном, перебросив мяч через голкипера "Сити" после передачи верхом в штрафную — 1:1.
"Реал" активизировался после ответного гола, и вскоре Беллингем едва не вывел гостей вперед, однако Эдерсон ногой отразил удар Джуда.
Постепенно "горожане" пришли в себя, и на 77-й минуте Фоден заработал для своей команды пенальти, который был четко реализован Холандом — 2:1.
Однако на 86-й минуте "Реал" вновь сравнял счет. Появившийся на замену Браим Диас огорчил свой бывший клуб, сыграв на добивании после отраженного Эдерсоном удара Винисиуса — 2:2.
А уже в компенсированное время гости вырвали победу. Винисиус перебросил мяч через Эдерсона, и Беллингем поразил пустые ворота — 2:3.
Матч на "Этихад" показал, что обе команды не в полном порядке, но проблемы "Сити", как кажется, глубже. Впрочем, для "горожан" еще не все потеряно в преддверии ответного визита в Мадрид.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:3 (1:0)
Голы: Холанд 19, 80 (пен) — Мбаппе 60, Диас 86, Беллингем 90.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи (Льюис 45), Диаш, Аке (Ковачич 61), Гвардиол, Стоунс, Де Брюйне (Гюндоган 84), Силва, Савиньо (Мармуш 84), Грилиш (Фоден 30), Холанд.
"Реал": Куртуа, Вальверде, Тчуамени, Асенсио, Менди, Камавинга, Себальос (Модрич 81), Беллингем, Родриго (Диас 84), Винисиус, Мбаппе (Гарсия 90).
12.02.2025 01:00
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Эвертон на подъеме, говорят Моем снова небожитель ириса
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Реальность такова , что реальность здесь и сейчас
(ответить)
12.02.2025 01:06 #
sausage
Реал в своём репертуаре, уже обыденно выигрывает при любых раскладах. Кстати реально показал, какой клуб реально издавна является королевским, то есть королями, а не какие-то портовые лгбт-самозванцы, которым повезло с хозяином в лице Реала.
Источник: http://fapl.ru/posts/113002/?c=1#c8018972
(ответить)
РЕАЛ МАДРИД» НЕ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ «СИТИ».
ЕСЛИ ОНИ ВЫИГРАЮТ, Я ОТРЕЖУ СЕБЕ ЯИЧКИ
СЕРХИО АГУЭРО
(ответить)
Что у Реала, что у Сити, защита дерьмовая.
(ответить)
Реал в своём репертуаре, уже обыденно выигрывает при любых раскладах. Кстати реально показал, какой клуб реально издавна является королевским, то есть королями, а не какие-то самозванцы, которым повезло с хозяином.
(ответить)
когда чмо на дро4бе окончательно " отпустит челси" и перестанет подтапливать за них под видом сарказма- челси ждет успех!
(ответить)
заслуженно
(ответить)
Надо бы Ливерку на Реал натравить
(ответить)
Сити надо весь состав кроме Гвардиола продать нахуй. И начинать строить заново.
Бернардо мусор
КДБ мусор
Савиньо мусор
Защита мусор
Вратарь мусор
Льюис говнище, а не футболист
И да, опять сливочные на диком фарте забирают победу в конце матча
Яебал.
Мистика какая то.
(ответить)
Сити - по стопам Мю, манкуни анцы?
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Пеп слил матч, когда заменил Аке и выпустил это днище Ковачича. Лучше бы Хусанову дал сыграть.
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это реал детка
хуесосы сосите
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Реал то королевский, фарт (fart)- это пердеж
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Шикарный Грилиш и невероятный Гвардиол и опущенные Гвардиола с дикрайдером
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кто-то хочет титули?
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Где-то плачет Агуэро...
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ХАЧУ ТИТУЛИ
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11.02.2025 22:32 # удалить
drogba11cool
Ну что ноулайферы, готовы смотреть как Реал победит Сити?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/112983/?c=1#c8018914
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cити хуета
реал забил 3, а мог все 5.
но и реалу с такой игрой мало что светит. Хотя по классике "Реал это Реал", эти чу6аки какой-то прилив фарта в лч вечно ловят на ровном месте и забирают чашку)
но блять с такой линией обороны как у них сегодня...сити по сути нихуя не создал. Тьфу блять клауны.
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