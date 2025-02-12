"Реал" вырвал победу против "Сити"

"Манчестеер Сити" потерпел поражение 2:3 от "Реала" в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов, пропустив решающий гол уже в компенсированное время.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола произвел восемь изменений в старте относительно победы 1:2 над "Лейтон Ориент" в Кубке Англии. Среди вернувшихся оказались Эдерсон, Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва.



Первый опасный момент возник на девятой минуте, когда Винисиус вышел один на один и упал в штрафной после фола Эдерсона, однако бригада арбитров зафиксировала офсайд у нападающего "Реала".



Вскоре гости создали еще пару моментов, но Килиан Мбаппе не смог пробить Эдерсона, а Ферлан Менди и Винисиус замешкались с ударом.



Чудом не пропустив в начале матча, "Сити" разразился голом на 19-й минуте. Джек Грилиш выполнил заброс в штрафную, где Йошко Гвардиол грудью скинул мяч на Эрлинга Холанда, а тот пробил ногой с границы вратарской — 1:0.



На 25-й минуте "Реал" огрызнулся ударом Винисиуса в перекладину, но затем был вынужден сосредоточиться на обороне, потому что "Сити" обрел уверенность и принялся оказывать давление.



На 35-й минуте Фил Фоден, заменивший получившего травму Грилиша, отметился мощным ударом с дистанции, но Тибо Куртуа среагировал. Еще через пару минут Мануэль Аканджи головой замкнул подачу углового — перекладина!



В концовке первого тайма гости немного воспряли духом, но сравнять счет не смогли.



Второй тайм начался с того, что Холанд ударом с рикошетом из пределов штрафной попал в перекладину. "Реал" ответил выстрелом Мбаппе, которому не позволил отличиться Эдерсон.



На 60-й минуте Мбаппе все-таки взял верх над Эдерсоном, перебросив мяч через голкипера "Сити" после передачи верхом в штрафную — 1:1.



"Реал" активизировался после ответного гола, и вскоре Беллингем едва не вывел гостей вперед, однако Эдерсон ногой отразил удар Джуда.



Постепенно "горожане" пришли в себя, и на 77-й минуте Фоден заработал для своей команды пенальти, который был четко реализован Холандом — 2:1.



Однако на 86-й минуте "Реал" вновь сравнял счет. Появившийся на замену Браим Диас огорчил свой бывший клуб, сыграв на добивании после отраженного Эдерсоном удара Винисиуса — 2:2.



А уже в компенсированное время гости вырвали победу. Винисиус перебросил мяч через Эдерсона, и Беллингем поразил пустые ворота — 2:3.



Матч на "Этихад" показал, что обе команды не в полном порядке, но проблемы "Сити", как кажется, глубже. Впрочем, для "горожан" еще не все потеряно в преддверии ответного визита в Мадрид.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:3 (1:0)



Голы: Холанд 19, 80 (пен) — Мбаппе 60, Диас 86, Беллингем 90.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи (Льюис 45), Диаш, Аке (Ковачич 61), Гвардиол, Стоунс, Де Брюйне (Гюндоган 84), Силва, Савиньо (Мармуш 84), Грилиш (Фоден 30), Холанд.



"Реал": Куртуа, Вальверде, Тчуамени, Асенсио, Менди, Камавинга, Себальос (Модрич 81), Беллингем, Родриго (Диас 84), Винисиус, Мбаппе (Гарсия 90).