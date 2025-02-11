"Юнайтед" сократит еще более 100 сотрудников

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф запланировал новую волну сокращений в клубе с "Олд Траффорд".

Рэтклифф принял ряд противоречивых решений после того, как был подтвержден совладельцем "Юнайтед" в феврале 2024.



Одним из его самых резонансных решений до сих пор стало сокращение 250 сотрудников прошлым летом — фактически Рэтклифф уволил каждого пятого работника "Юнайтед".



Как сообщает The Athletic, на сей раз Рэтклифф собирается избавиться еще от более чем 100 сотрудников всех департаментов.



С помощью этой меры британский бизнесмен надеется высвободить средства, чтобы поддержать главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима на трансферном рынке грядущим летом.



"Юнайтед" остается под серьезным давлением правил финансового фейр-плей, вдобавок по ходу этого сезона клуб понес незапланированные траты на увольнение Эрика Тен Хага и приглашение из "Спортинга" Аморима.