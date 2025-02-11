Томиясу может потребоваться повторная операция на колене

"Арсенал" задумывается о том, чтобы направить своего защитника Такехиро Томиясу на повторную операцию на проблемном колене.

Томиясу сыграл лишь шесть минут в этом сезоне, появившись на замену в концовке матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в октябре. Этому предшествовала трехмесячное восстановление после травмы колена.



На этом самом колене Томиясу перенес операцию в 2023 году, попустив три месяца, и медицинский штаб "Арсенала" опасается, что Такехиро снова придется лечь под нож хирурга, чтобы окончательно решить проблему.



В случае повторной операции 26-летний игрок сборной Японии пропустит продолжительное время и уже едва ли поможет команде Микеля Артеты в остатке сезона.



После окончания этого сезона у Томиясу останется только 12 месяцев по контракту, однако повторная операция может помешать "Арсеналу" продать универсального защитника.