Мойес: "Уйдут годы, прежде чем мы снова сможем соперничать с "Ливерпулем"

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес признал, что его команде потребуется несколько лет, чтобы снова соперничать с "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.

В среду вечером "Гудисон Парк" в последний раз примет мерсисайдское дерби, потому что со следующего сезона "Эвертон" переезжает на новый стадион.



В этом сезоне "Эвертон" сражается за выживание, тогда как "Ливерпуль" уверенно лидирует в Премьер-Лиге, и Мойес вынужден признать, что разница между соседями еще никогда не была столь велика, и ликвидировать эту дистанцию быстро не получится.



"Думаю, у нас великий футбольный город, здесь всегда были невероятные игроки, из разных поколений. Дерби всегда был матчем, который я предвкушал, даже будучи ребенком".



"Для футбольного болельщика это всегда был один из тех матчей, которые тебе не терпится увидеть".



"Я не могу обманывать себя, я потерпел немало поражений в дерби. Мы были отстающими относительно "Ливерпуля" — и еще никогда так сильно, как сейчас. Всегда было замечательно добыть положительный результат против них".



"Но я всегда возвращаюсь к двум своим заключительным годам, когда мы дважды финишировали выше "Ливерпуля" в лиге. Нам потребовалось несколько хороших лет, чтобы подготовиться к этому. Поэтому мы знаем, что нам потребуется несколько лет, прежде чем мы снова сможем соперничать с "Ливерпулем", — цитирует Мойеса talkSPORT.