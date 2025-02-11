Райс: "Арсеналу" нужно продолжать верить"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что его команда сохраняет веру в свои шансы на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Если в среду "Ливерпуль" выиграет свой отложенный матч, то увеличит свой отрыв во главе Премьер-Лиги от преследующего "Арсенала" до девяти очков.



Однако Райс убежден, что еще ничего не решено. Деклан хочет следовать совету главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты думать только о себе и не отвлекаться на другие команды.



"Впереди еще действительно длинный путь. На своей пресс-конференции на прошлой неделе тренер сказал, что мы можем волноваться только насчет себя, что бы ни случилось".



"В конце сезона станет видно. Мы лишь можем продолжать верить в то, что мы верим, работать над тем, над чем мы работаем, и полностью доверять тренеру, игрокам и каждому вокруг нас. Нужно верить, что мы можем добиться великих вещей".



"В наших руках довести начатое до конца. Впереди решающий период. Нам нужно сохранять позитивный настрой и продолжать двигаться вперед", — сообщил Райс Sky Sports.