Скоулз: "Юнайтед" может вылететь из Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" могут вылететь из Премьер-Лиги в следующем сезоне, если не совершат правильные приобретения летом.

В данный момент "Юнайтед" занимает только 13-е место, двигаясь к своему худшему сезону за все время выступлений в Премьер-Лиге.



Однако Скоулз опасается, что это еще не предел. Пол предсказывает команде Рубена Аморима борьбу за выживание, если летом главный тренер "Юнайтед" не создаст костяк из игроков.



"Есть несколько вещей, которые вызывают обеспокоенность. Как все мы знаем, ему (Амориму) нужно многое сделать, особенно в трансферные окна, и пока я даже не вижу костяка игроков".



"Когда смотришь на различные команды, то обращаешь внимание хребет команды. Вот у "Ливерпуля" есть отличный голкипер, отличный центральный защитник, нападающие, полузащитники. Я не думаю, что у "Юнайтед" есть что-либо из этого на какой-либо позиции. Думаю, они нуждаются в двух центральных защитниках, двух центральных полузащитниках и двух центральных нападающих".



"Ладно, можно ограничиться одним центральным полузащитником и одним центральным нападающим, но определенной породы, определенного мастерства, чтобы создать хребет. Когда у вас порядок с хребтом, к этому можно добавлять понемногу. Хребет, стержень — это так важно".



"Это может прозвучать нелепо, но если они не приведут это в порядок летом, то могут вылететь, учитывая их форму после прихода нового тренера. Говорю вам, это настолько плохо", — цитирует Скоулза Daily Mirror.