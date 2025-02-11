Слот: "Нам нельзя замедляться"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда не может позволить себе сбавить обороты, несмотря на чрезвычайно плотный календарь.

Дерби против "Эвертона" в среду вечером ознаменует начало отрезка из 15 дней, в течение которых "Ливерпуль" сыграет пять матчей Премьер-Лиги.



Слот хочет, чтобы его команда прошла этот отрезок, не снимая ногу с педали газа и не давая надежду преследователям.



"Этот период из пяти матчей в течение 15 дней — ровно то, что мы делаем уже 15 месяцев".



"Эту лигу выиграть сложнее всего, потому что так много команд претендует на победу и может выиграть 10-15 матчей подряд, поэтому вам нельзя замедляться и нельзя позволить себе расслабиться на несколько матчей, потому что иначе другая команда настигнет вас".



"Такова Премьер-Лига, и поэтому это такая захватывающая лига и такая красивая лига, в которой все хотят работать".



"В прошлом сезоне "Арсенал" проиграл два из 15 или 17 последних матчей, но "Сити" все равно завоевал титул, потому что они выиграли каждый свой матч".



"Такова Премьер-Лига, поэтому ближайшие пять матчей важны, но девять последующих — тоже. Точно так же важны первые 23-24", — цитирует Слота talkSPORT.