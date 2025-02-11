"Реал Бетис" задумывается о том, чтобы оставить Антони у себя

Генеральный директор "Реал Бетис" Рамон Аларкон допустил, что вингер Антони останется в испанском клубе после окончания аренды из "Манчестер Юнайтед".

Оказавшись на обочине планов нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, в зимнее трансферное окно Антони отправился в аренду в "Реал Бетис".



Стоивший "Юнайтед" 86 миллионов фунтов игрок сходу принялся проявлять себя, отдав результативную передачу в своем дебютном матче, поэтому "Реал Бетис" уже задумывается о продлении аренды на следующий сезон или о постоянном трансфере.



"Почему бы не оставить Антони здесь на следующий сезон? Такая возможность существует".



"Мы отправили "Манчестер Юнайтед" все действия и детали насчет игрока на протяжении недели, чтобы они могли увидеть, что мы заботимся об их игроке".



"Здесь у него возникла очень хорошая химия", — сообщил Аларкон SER.