"Реал Бетис" задумывается о том, чтобы оставить Антони у себя
Генеральный директор "Реал Бетис" Рамон Аларкон допустил, что вингер Антони останется в испанском клубе после окончания аренды из "Манчестер Юнайтед".
Оказавшись на обочине планов нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, в зимнее трансферное окно Антони отправился в аренду в "Реал Бетис".
Стоивший "Юнайтед" 86 миллионов фунтов игрок сходу принялся проявлять себя, отдав результативную передачу в своем дебютном матче, поэтому "Реал Бетис" уже задумывается о продлении аренды на следующий сезон или о постоянном трансфере.
"Почему бы не оставить Антони здесь на следующий сезон? Такая возможность существует".
"Мы отправили "Манчестер Юнайтед" все действия и детали насчет игрока на протяжении недели, чтобы они могли увидеть, что мы заботимся об их игроке".
"Здесь у него возникла очень хорошая химия", — сообщил Аларкон SER.
11.02.2025 17:00
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