Слот: "Поражение от "Плимута" неприемлемо для "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот назвал "неприемлемым" поражение своей команды от "Плимута" в Кубке Англии.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, потерпев поражение 1:0 от "Плимута", последней команды Чемпионшипа.



И хотя в составе "Ливерпуля" были преимущественно резервисты и молодежь, Слот находит результат и качество показанного футбола неприемлемыми, требуя отреагировать на эту неудачу в дерби против "Эвертона" в среду.



"Это поражение должно оказать влияние, когда трудишься в такого рода клубе. Мы должны сражаться за каждый трофей, как мы и говорили с самого начала, поэтому проиграть "Плимуту" и вылететь в 4-м раунде — это неприемлемо".



"Как команда и фанаты, мы расстроены этим результатом, и теперь мы должны показать себя с другой стороны завтра, потому что дело не только в результате — наша игра тоже была далека от стандартов "Ливерпуля", — цитирует Слота Sky Sports.