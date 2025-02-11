Слот: "Поражение от "Плимута" неприемлемо для "Ливерпуля"

Арне Слот Наставник "Ливерпуля" Арне Слот назвал "неприемлемым" поражение своей команды от "Плимута" в Кубке Англии.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, потерпев поражение 1:0 от "Плимута", последней команды Чемпионшипа.

И хотя в составе "Ливерпуля" были преимущественно резервисты и молодежь, Слот находит результат и качество показанного футбола неприемлемыми, требуя отреагировать на эту неудачу в дерби против "Эвертона" в среду.

"Это поражение должно оказать влияние, когда трудишься в такого рода клубе. Мы должны сражаться за каждый трофей, как мы и говорили с самого начала, поэтому проиграть "Плимуту" и вылететь в 4-м раунде — это неприемлемо".

"Как команда и фанаты, мы расстроены этим результатом, и теперь мы должны показать себя с другой стороны завтра, потому что дело не только в результате — наша игра тоже была далека от стандартов "Ливерпуля", — цитирует Слота Sky Sports.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, Плимут, Слот

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2025 16:00

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  1. alexomck 11.02.2025 16:11 # alexomck
    Да ладно, сам условно слил кубок. С таким составом, из разряда: пройдете дальше, молодцы, ещё поиграете, а нет, то и пофиг. С финалом кубка, АПЛ и ЛЧ - правильный ход.
    Кубок Лиги тоже слить можно было, но решил постараться сразу трофеем на новом месте обозначиться, вестимо.

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