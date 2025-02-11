Участие Трента в дерби с "Эвертоном" остается под вопросом

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что участие защитника Трента Александер-Арнольда в дерби против "Эвертона" остается под вопросом.

В данный момент Александер-Арнольд восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, полученной против "Борнмута" 1 февраля.



Трент пропустил два кубковых матча "Ливерпуля" на прошлой неделе, и Слот до сих пор не знает, сможет ли его подопечный выйти на поле "Гудисон Парк" в среду вечером.



"Трент частично тренировался с нами вчера. Давайте посмотрим, как он будет чувствовать себя сегодня после тренировки с нами, а затем мы решим, возьмем ли его на матч", — цитирует Слота talkSPORT.



Такде Слот подтвердил, что защитник Джо Гомес, вынужденно замененный против "Плимута" в минувший уикенд, с "Эвертоном" точно не сыграет.