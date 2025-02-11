Санья верит, что "Арсенал" еще может выиграть Премьер-Лигу

Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья считает, что "канониры" все еще могут завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Если в среду "Ливерпуль" возьмет верх в дерби против "Эвертона", то увеличит свой отрыв во главе Премьер-Лиги от преследующего "Арсенала" до девять очков.



Однако Санья призывает команду Микеля Артеты и болельщиков "Арсенала" не паниковать. Бакари верит, что у "канониров" еще будут шансы сблизиться с "Ливерпулем".



"До тех пор, пока "Арсенал" находится на досягаемом расстоянии от "Ливерпуля", у них будут отличные шансы на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне. Мы знаем, что им еще предстоит сыграть друг против друга до окончания сезона".



"Ливерпуль" будет терять очки. У них остались сложные матчи, и я не думаю, что они выиграют их все. Самое важное для "Арсенала" — не отстать от "Ливерпуля" сейчас. У "Ливерпуля" есть матч в запасе, и к четвергу они могут оторваться от "Арсенала" на девять очков".



"Это ничего не значит и не должно значить для "Арсенала" и Микеля Артеты. Если "Ливерпуль" проиграет один матч, а "Арсенал" сблизится с ними, то внезапно давление на них начнет нарастать, чего еще не случалось весь сезон — мы толком не видели, чтобы "Ливерпуль" был под таким уж давлением, и это заслуживает похвалы".



"Арсенал" должен сосредоточиться на себе, на достижении побед в матчах и на том, чтобы сохранять надежную оборону. Многие фанаты "Арсенала" разочарованы тем, что они не на вершине лиге, особенно учитывая спад "Сити" в этом сезоне, но нужно смотреть шире".



"Арсенал" является второй лучшей командой в Премьер-Лиге после "Ливерпуля", но они все еще могут финишировать первыми. В данный момент на вершине "Ливерпуль", и они заслужили быть там, но впереди еще длинный путь", — цитирует Санья Daily Mirror.