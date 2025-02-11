Агуэро: "Гвардиола — единственный, кто может изменить ситуацию в "Сити"

Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что Хосеп Гвардиола — единственный тренер, который может вернуть "горожан" в их лучшую форму.

С момента травмы Родри в сентябре "Сити" не похож на себя, однако Агуэро считает, что "горожане" все еще могут достойно выступить в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Также Агуэро верит в Гвардиолу и в то, что Хосепу по силам наладить игру и результаты "Сити".



"Думаю, в этом году им будет очень сложно выиграть Премьер-Лигу. Они очень хорошо начали, но затем у них было несколько плохих недель".



"Задача в Лиге Чемпионов — продвинуться как можно дальше. Это очень сложно. Они также должны постараться как можно лучше выступить в Премьер-Лиге".



"Но я думаю, Гвардиола — очень хороший тренер, и он — единственный, кто может изменить ситуацию, хотя это не будет просто", — сообщил Агуэро Sky Sports.