Диаш: "Мы можем достичь чего-нибудь красивого"

Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш заявил, что его команда по-прежнему способна "достичь чего-нибудь красивого" и спасти "самый сложный сезон".

Во вторник вечером "Сити" примет "Реал" в рамках первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала.



В Премьер-Лиге дела "Сити" идут неважно, потому что "горожане" занимают только пятое место, уступая 15 очков лидирующему "Ливерпулю", однако Диаш не теряет оптимизм.



"Это самый сложный сезон за то время, что я нахожусь здесь, но я твердо верю, что, даже в самые сложные моменты, вы можете достичь чего-нибудь красивого".



"Мы знаем, как сложно будет пройти дальше, но у нас в раздевалке полно орудий. Нам просто нужно использовать их правильным образом", — цитирует Диаша BBC.