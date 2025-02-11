Диаш: "Мы можем достичь чего-нибудь красивого"

Рубен Диаш Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш заявил, что его команда по-прежнему способна "достичь чего-нибудь красивого" и спасти "самый сложный сезон".

Во вторник вечером "Сити" примет "Реал" в рамках первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала.

В Премьер-Лиге дела "Сити" идут неважно, потому что "горожане" занимают только пятое место, уступая 15 очков лидирующему "Ливерпулю", однако Диаш не теряет оптимизм.

"Это самый сложный сезон за то время, что я нахожусь здесь, но я твердо верю, что, даже в самые сложные моменты, вы можете достичь чего-нибудь красивого".

"Мы знаем, как сложно будет пройти дальше, но у нас в раздевалке полно орудий. Нам просто нужно использовать их правильным образом", — цитирует Диаша BBC.


Метки Диаш, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2025 12:00

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  1. ivan-tns 11.02.2025 12:16 # ivan-tns
    Важно красиво войти в зону лиги конференций, чтобы не было так обидно!

    (ответить)

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